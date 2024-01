Khởi tố 9 bị can đem dao phóng lợn truy đuổi, gây tai nạn cho người dân

Ngày 9.1, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Nam Sách cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Sang, Lương Quang Quyền, Đặng Hoàng Việt, Nguyễn Văn Hào, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Xuân Khải, Nguyễn Sỹ Pho và Lương Viết Phúc Sơn (từ 18 - 20 tuổi, cùng trú H.Nam Sách) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các bị can này điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, dùng dao phóng lợn truy đuổi, gây tai nạn cho người đi đường.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 19.11.2023, nhóm 9 bị can trên tụ tập, mang theo 4 dao phóng lợn, đi trên 5 xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi trên các đoạn đường dẫn cầu Hàn, TL 390, đường liên xã Hợp Tiến - Thanh Quang, đường liên xã Nam Chính - Quốc Tuấn (H.Nam Sách) nhằm tìm nhóm thanh niên có mâu thuẫn từ trước để đánh trả thù.

Nhóm bị can phạm tội gây rối trật tự công cộng đều ở độ tuổi thanh niên CÔNG AN CUNG CẤP

Đến gần ngã ba chợ La (xã Hiệp Cát, H.Nam Sách), nhóm bị can tách thành 2 nhóm. Nhóm thứ nhất gồm 5 người cầm theo 2 dao phóng lợn, chạy xe máy với tốc độ cao, lạng lách đi lên đoạn cổng UBND xã Hợp Tiến, thấy anh Trần Ngọc Khang (16 tuổi, trú xã Hợp Tiến) và anh Phan Văn Việt Anh (17 tuổi, trú xã Hiệp Cát) đang ngồi uống nước ở quán rìa đường, đã đe dọa, đuổi đánh.

Nhóm thứ 2 gồm 4 người điều khiển 2 xe máy chạy tốc độ cao, cầm 2 dao phóng lợn kéo lê xuống đường tạo tia lửa đuổi đánh, đe dọa 5 thanh niên khác gồm: Lê Khả Đức, Nguyễn Văn Cung, Lê Khả Tú (cùng 18 tuổi), Doãn Thế Chuyền, Trần Thế Ánh Dương (cùng 19 tuổi, cùng trú xã Quốc Tuấn) trên TL 390, đường liên xã Nam Chính - Quốc Tuấn.

Do sợ hãi, Chuyền và Dương bỏ chạy, bị ngã xe máy. Hậu quả, Dương bị thương, khâu 20 mũi phía trên lông mày, vỡ xương khớp cẳng tay trái; Chuyền bị chấn thương phần mềm. Xe máy của Dương, Chuyền bị hư hỏng nặng.

Điều tra sơ bộ, Chuyền, Dương và những thanh niên bị nhóm 9 bị can trên đuổi đánh không hề có mâu thuẫn từ trước với nhóm này. Nhóm bị can hễ gặp thanh niên nào trên đường là cầm phóng lợn đuổi đánh.

Cơ quan CSĐT Công an H.Nam Sách đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định.