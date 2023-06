Khởi tố, bắt giam người phụ nữ dựng chuyện cục trầm giá 1 tỉ USD để lừa đảo

Ngày 12.6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Lan (55 tuổi, trú xã Bình Chương, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bà Lê Thị Lan bị bắt tạm giam vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản CTV

Theo đó, bà Lan làm nghề buôn bán gỗ, quen biết với ông N.L (64 tuổi, trú xã Bình Trung, H.Bình Sơn) làm nghề mộc và thu mua gỗ.

Vào tháng 10.2020, bà Lan nhiều lần điện thoại cho ông L. nói rằng mua được một cục trầm nặng khoảng 7 kg của người dân tại H.Ba Tơ (Quảng Ngãi). Cục trầm này đã được một công ty nước ngoài mua với giá 1 tỉ USD.

Số tiền bán trầm đã được chuyển về một ngân hàng quốc tế ở Việt Nam. Nếu muốn rút tiền phải có 3 tỉ đồng để đóng thuế và bồi dưỡng nhân viên ngân hàng.

Bà Lan đưa ra lời đề nghị sẽ cho ông L. số tiền 1.000 tỉ đồng nếu ông L. chấp nhận đưa tiền cho bà làm thủ tục giải ngân. Tin lời bà Lan, ông L. vay mượn của nhiều người và tổ chức tín dụng, sau đó đưa cho bà Lan tổng số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.