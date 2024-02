Khởi tố, bắt tạm giam nữ bị can có hành vi mua bán người

Tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu ngày 8.2 cho biết, đơn vị vừa triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Danh Thị Mau (52 tuổi, ngụ TT.Hòa Bình, H.Hòa Bình, Bạc Liêu), để điều tra về hành vi mua bán người.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, năm 2013, Mau cấu kết cùng một số người khác tìm kiếm phụ nữ Việt Nam có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc rồi tổ chức cho họ xuất cảnh trái phép, nhằm thu lợi bất chính.

Trong đó, Mau đóng vai trò trực tiếp tìm kiếm, dụ dỗ những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn để tổ chức đưa sang Trung Quốc lấy chồng với hy vọng được "đổi đời". Với mỗi phụ nữ sau khi đưa sang Trung Quốc, nhóm của Mau chi cho gia đình nạn nhân từ 70 - 150 triệu đồng.

Khi tìm được người có nhu cầu lấy chồng Trung Quốc, Mau đưa đến khu vực biên giới để đồng phạm tổ chức xuất cảnh trái phép. Tùy thuộc vào độ tuổi và ngoại hình từng phụ nữ, những đàn ông Trung Quốc sẽ trả cho nhóm của Mau từ 300 - 600 triệu đồng/trường hợp.

Tuy nhiên, sau khi lấy chồng Trung Quốc, một số phụ nữ bị đánh đập, ngược đãi, muốn trở về Việt Nam thì gia đình phải trả lại toàn bộ số tiền đã nhận trước đây.

Từ năm 2013 đến khi bị bắt, Mau cùng đồng phạm đã tổ chức cho hơn 100 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Vụ mua bán người nêu trên đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.