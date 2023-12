Khởi tố bị can cất giấu súng quân dụng tại nhà

Ngày 22.12, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Nam (18 tuổi, ngụ P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Bị can Nguyễn Thành Nam tại cơ quan công an CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 30.3, N.T.V (15 tuổi, ngụ P.Bình Đức, TP.Long Xuyên, An Giang) đặt mua trên mạng xã hội Facebook 1 khẩu súng cùng 6 viên đạn với giá hơn 3,8 triệu đồng. Khi nhận được súng, V. đem bắn thử 6 viên đạn rồi đem về nhà cất giấu.



Tối cùng ngày, V. đem súng ra kiểm tra, phát hiện súng không hoạt động nên đưa cho Nam sửa chữa. Không sửa được nên Nam đem về nhà cất giấu. Đến ngày 3.6, Nam mang súng trả lại cho V.

Khẩu súng quân dụng tang vật của vụ án CACC

Sau khi phát hiện vụ tàng trữ súng nêu trên, ngày 16.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Do V. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra.

Riêng Nguyễn Thành Nam bị bắt gần đây trong vụ án giết người, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại P.Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên. Trong vụ án này, ngày 20.12 vừa qua, Nam bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.