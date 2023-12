An Giang: Bắt giam bị can tàng trữ ma túy trong phòng trọ

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Thoại Sơn (An Giang) ngày 1.12 cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị can, bắt tạm giam Trần Ngọc Thành (36 tuổi, ngụ H.Hóc Môn, TP.HCM) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.



Bị can Trần Ngọc Thành tại cơ quan công an NGHIÊM TÚC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 3 giờ 15 ngày 17.11, Công an H.Thoại Sơn tiếp nhận tin báo của người dân cho hay tại nhà trọ H. (khóm Đông Sơn 1, TT.Núi Sập, H.Thoại Sơn) nghi vấn có người hoạt động phạm tội về ma túy. Ngay sau đó, lực lượng công an đến kiểm tra.

Số ma túy tang vật của vụ án NGHIÊM TÚC

Qua kiểm tra, công an phát hiện tại phòng trọ của Trần Ngọc Thành có 1 bịch ni lông chứa ma túy đá với trọng lượng hơn 17,9 gram và bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Bước đầu, Thành khai nhận số ma túy trên được mua của một người lạ mặt ở TP.HCM mang đến An Giang sử dụng. Vụ việc đang được Công an H.Thoại Sơn (An Giang) tiếp tục điều tra mở rộng.