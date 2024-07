Khởi tố bị can cho vay nặng lãi, đút túi hơn 3 tỉ đồng

Ngày 24.7, CSĐT Công an TP.Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy (44 tuổi, trú tại tổ 4, khu 9, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long) về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.



Đối tượng Nguyễn Quang Huy bị bắt giữ Đ.X

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện Nguyễn Quang Huy có biểu hiện nghi vấn hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì, phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an TP.Hạ Long triển khai bắt giữ, khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Nguyễn Quang Huy.

Khám xét nơi ở và cơ sở kinh doanh của Huy, cơ quan công an thu giữ 2 xe máy, 2 điện thoại di động, 5 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 5 căn cước công dân.

Kết quả truy xuất dữ liệu trong tài khoản quản lý hoạt động cho vay của Huy, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hạ Long xác định, từ tháng 3.2022 đến khi bị bắt, đối tượng này đã thiết lập 1.200 hợp đồng cho vay (người vay chủ yếu cư trú tại địa bàn TP.Hạ Long), với tổng số tiền cho vay hơn 27 tỉ đồng.

Bị can Huy cũng khai nhận, mức lãi suất trung bình từ 1.000 đồng/triệu đồng/ngày - 5.000 đồng/triệu đồng/ngày, tương ứng từ 36%/năm - 180%/năm, thu lãi số tiền hơn 3 tỉ đồng.