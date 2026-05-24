Khởi tố bị can dùng video 'nhạy cảm' tống tiền người yêu cũ

Tối 24.5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Anh Minh (22 tuổi, ở xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Minh đã dùng video "nhạy cảm" để tống tiền người yêu cũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 5.2024, Lê Anh Minh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh viên (cùng tuổi với Minh) và chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ trên địa bàn phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Trong thời gian chung sống, Minh sử dụng điện thoại di động của nữ sinh này để quay lại video "nhạy cảm" giữa hai người. Đến khoảng tháng 7.2024, hai người chia tay, không còn quan hệ tình cảm.

Đến tháng 3.2026, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Minh tạo tài khoản ảo trên mạng xã hội, rồi dùng video "nhạy cảm" để đe dọa, buộc người yêu cũ chuyển cho mình số tiền 30 triệu đồng. Nhờ chủ động trình báo, bị hại được công an hướng dẫn cách xử lý.

Sau đó, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an phường Cao Lãnh điều tra, xác minh. Qua điều tra, công an xác định Minh chính là người dùng tài khoản ảo để đe dọa tống tiền nạn nhân nên mời làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Minh đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ dùng video "nhạy cảm" tống tiền người yêu cũ được Công an tỉnh Đồng Tháp điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.