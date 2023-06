Khởi tố bị can, khởi tố vụ án 2 vụ thao túng chứng khoán

Các bị can nói trên là lãnh đạo, nhân viên của Tập đoàn FLC và Công ty CP chứng khoán BOS cũng như một số công ty con của FLC gồm: Công ty CP xây dựng FLC Faros, Công ty FLC Homes, Công ty FLC Land, Công ty CP thương mại và dịch vụ số FLC, Công ty CP hàng không Tre Việt, Công ty TNHH MTV FLC Land.

Theo Bộ Công an, trong số các bị can có nhiều người là người quen, họ hàng thân thiết đối với Trịnh Văn Quyết và đã giúp sức cho bị can Quyết thu lợi bất chính hơn 667 tỉ đồng.

Trước đó, bị can Quyết cùng một số đồng phạm khác bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "thao túng thị trường chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán nhà nước công bố nhận được thông báo từ Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Hà Nội về quyết định khởi tố vụ án hình sự "thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty CP chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư châu Á - Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam. Ủy ban Chứng khoán nhà nước đã yêu cầu 3 công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo ủy ban, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật. Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Công ty CP đầu tư châu Á - Thái Bình Dương (mã cổ phiếu API), Công ty CP chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (mã APS) và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ) đang giao dịch trên sàn Hà Nội. Trên thị trường chứng khoán, API, IDJ hay APS được biết đến là các cổ phiếu thuộc "họ" Apec (Apec Group).