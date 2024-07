Khởi tố bị can Lê Đình Thuyết tội giết người

Tối 9.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê ở xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi hiện sinh sống tại xã Nghĩa Thành, H.Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) về tội giết người.

Bị can Lê Đình Thuyết bị bắt giữ sau khi gây án CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 6 giờ 30 ngày 19.6, tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP.Quảng Ngãi, do mâu thuẫn tranh chấp đất đai với bị can Lê Đình Thuyết, ông L.H.T (45 tuổi) và vợ là bà P.T.P (42 tuổi) bị Thuyết sát hại, tử vong, 2 bé L.H.N.Y (6 tuổi) và L.H.C.N (4 tuổi) bị thương.

Công an cùng người dân vây bắt nghi phạm sát hại gia đình ở Quảng Ngãi CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Ngay sau khi án mạng xảy ra, Công an xã Nghĩa Dõng, Công an TP.Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành điều tra, bắt giữ nghi phạm Lê Đình Thuyết khi Thuyết đang trốn trong vườn nhà nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Thuyết thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua điều tra, Công an Quảng Ngãi xác định vụ án có xuất phát từ mâu thuẫn đất đai xảy ra từ lâu.