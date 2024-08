Khởi tố bị can môi giới đưa 5 người họ hàng trốn đi nước ngoài lao động

Ngày 4.8, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Mỹ Nhiên (31 tuổi, ngụ TT.Sông Đốc, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài lao động.

Bị can Nhiên được tại ngoại để phục vụ điều tra do đang mang thai.

Bị can Phạm Mỹ Nhiên được tại ngoại để phục vụ điều tra do đang mang thai CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu tháng 5, Nhiên giới thiệu 3 người con của bác ruột mình (ngụ xã Nguyễn Phích, H.U Minh, Cà Mau) và 2 người em họ, cho người bạn ở Kiên Giang để bố trí, sắp xếp đưa sang Campuchia làm việc bằng đường tiểu ngạch, với lời hứa trả mức lương 20 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, khi sang đến Campuachia, những người này biết mình bị lừa. Hằng ngày, họ phải lên mạng xã hội chiêu dụ nhiều người kết bạn, tải game nạp tiền để chiếm đoạt. Ngày 7.6 vừa qua, nhân lúc có sự sơ hở ở nơi làm việc, người con bác ruột của Nhiên gọi điện về cho cha thông báo việc mình bị lừa; đồng thời cho biết Nhiên đã bán họ với giá 30 triệu đồng và cầu cứu gia đình gửi tiền chuộc để về quê.

Vụ đưa 5 người họ hàng trốn đi nước ngoài lao động đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cà Mau mở rộng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.