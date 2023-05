Khởi tố cán bộ xã nhờ người giả chữ ký để nhận tiền hỗ trợ Covid-19

Bị can Lê Huỳnh Nhi, nguyên kế toán Công an H.Tân Thạnh ( Long An ), đã giả mạo 5 chữ ký của đại tá Phạm Công Bô, trưởng công an huyện này, để rút 900 triệu đồng rồi chiếm dụng.