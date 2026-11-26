Ngày 26.11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Tường Vy (37 tuổi, ở phường Nam Nha Trang), để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm giày nhãn hiệu Nike.

Trước đó, ngày 28.7, thực hiện đợt cao điểm xử lý hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra hộ kinh doanh Vysneakers Nha Trang tại địa chỉ 1 Phù Đổng, phường Nha Trang, do bà Vy làm chủ.

Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố chủ cửa hàng bán giày giả nhãn hiệu Nike ẢNH: CÔNG AN KHÁNH HÒA

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh hơn 200 đôi giày mang nhãn hiệu Nike - nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, bà Vy không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa trên.

Thu mua giày giả, bán kiếm lời

Theo kết quả điều tra, bà Vy thu mua giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng từ nhiều nguồn khác nhau với giá rẻ hơn nhiều so với hàng chính hãng, sau đó bán lại để kiếm lời. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm ước tính hơn 220 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa sau đó đã ban hành và tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp" xảy ra tại phường Nha Trang; đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tường Vy về tội danh trên theo khoản 1 điều 226 bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án bán giày giả nhãn hiệu Nike đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, giải quyết theo quy định pháp luật.