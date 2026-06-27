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Thời sự Pháp luật

Khởi tố chủ sạp hải sản dùng vòi xịt rửa xe tấn công người bán rau

Tuyến Phan
Tuyến Phan
Chủ sạp hải sản ở Phú Thọ vừa bị công an khởi tố vì hành vi dùng vòi xịt rửa xe tấn công, gây thương tích cho người bán rau.

Tối 26.6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Thúy (43 tuổi, trú tại P.Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ), để điều tra về tội "cố ý gây thương tích".

Khởi tố chủ sạp hải sản dùng vòi xịt rửa xe tấn công người bán rau- Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Thị Thúy tại cơ quan công an

ẢNH: CACC

Bà Thúy được xác định là chủ sạp hải sản có hành vi dùng vòi rửa xe xịt nước, gây thương tích cho người bán rau, gây xôn xao dư luận nhiều ngày qua.

Kết quả điều tra xác định khoảng 8 giờ ngày 22.6, tại đường Trường Chinh, P.Xuân Hòa, bà Thúy xảy ra mâu thuẫn với bà N.T.Q (63 tuổi, trú tại xã Kim Anh, Hà Nội) liên quan đến vị trí bán hàng.

Trong quá trình xô xát, bà Thúy sử dụng vòi xịt rửa xe áp lực cao, xịt vào vùng mặt bà Q., khiến nạn nhân phải điều trị tại cơ sở y tế.

Tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an P.Xuân Hòa có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai các bên liên quan; đồng thời báo cáo, phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý.

Công an khuyến cáo người dân nếu có mâu thuẫn trong cuộc sống cần giải quyết bằng thái độ bình tĩnh, đúng quy định của pháp luật; tuyệt đối không sử dụng hung khí, công cụ hoặc các thiết bị có khả năng gây nguy hiểm để giải quyết xung đột.

Mọi hành vi cố ý xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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