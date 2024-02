Khởi tố công chức tư pháp xã lừa tiền của người dân đi làm 'sổ đỏ'

Ngày 5.2, thông tin từ Công an H.Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Hùng (40 tuổi, công chức tư pháp UBND xã Quỳnh Thanh), để điều tra hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Điều tra bước đầu, công an xác định Phan Văn Hùng là công chức tư pháp UBND xã Quỳnh Thanh, được giao nhiệm vụ tham mưu hồ sơ về quyền thừa kế tại UBND xã.

Tuy nhiên, bị can Hùng đã vượt quá quyền hạn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người dân.

Không có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp mới quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nhưng ông Hùng vẫn nhận tiền của nhiều người dân đến xin cấp đổi, cấp mới quyền sử dụng đất.

Sau khi nhận tiền, bị can này dùng để tiêu xài cá nhân mà không làm được các thủ tục như đã cam kết.

Công an xác định bị can Hùng đã thực hiện 13 vụ nhận tiền để thực hiện cấp, đổi "sổ đỏ", chiếm đoạt gần 200 triệu đồng của người dân.