Khởi tố cựu giám đốc lập khống hợp đồng, trục lợi 150 triệu đồng

Ngày 24.3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Ngọc Hậu, cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Ea H'leo, để làm rõ sai phạm xảy ra tại trung tâm này.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 22.5.2019 đến 17.9.2019, trong thời gian giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Ea H'leo, Lê Ngọc Hậu đã thực hiện không đúng quy trình chỉ định thầu rút gọn. Bị can lập khống 6 hợp đồng thuê thiết bị đào tạo nghề, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 250 triệu đồng. Trong đó, Hậu trục lợi hơn 150 triệu đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam bị can Lê Ngọc Hậu ẢNH: T.X

Trước đó, giai đoạn 2019 - 2020, cơ quan chức năng phát hiện nhiều sai phạm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên Ea H'leo do Lê Ngọc Hậu làm giám đốc.

Cụ thể, trung tâm không thực hiện đúng quy định về đấu thầu thuê máy móc, thiết bị phục vụ học viên thực hành; kê khống trang thiết bị trong hợp đồng thuê phục vụ các lớp đào tạo nghề; cấp khống chứng chỉ đào tạo nghề cho giáo viên để hợp thức hóa việc mở lớp; bố trí giáo viên không đủ điều kiện giảng dạy các lớp đào tạo nghề sơ cấp...

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Hậu để tiếp tục điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.