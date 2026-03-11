Quy định tách thửa đất làm sao không để tổ chức, cá nhân trục lợi

Trình phương án 1

Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM Nguyễn Thái Sinh cho biết, hiện nay TP.HCM tồn tại 3 quy định khác nhau về tách thửa, hợp thửa gồm: Quyết định 100 (áp dụng cho khu vực TP.HCM cũ), Quyết định 38 (áp dụng cho khu vực Bình Dương cũ) và Quyết định 24 (áp dụng cho khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Việc áp dụng đồng thời nhiều văn bản khác nhau gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về đất đai và thực hiện thủ tục hành chính của người dân. Nếu không kịp thời ban hành một văn bản quy định chung, thống nhất cho toàn TP.HCM sau sáp nhập, sẽ dẫn đến sự thiếu đồng bộ trong triển khai cho cơ quan thực thi và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất trong việc thực hiện các quyền tách, hợp thửa đất.

Trước đây, địa bàn TP.HCM cũ quy định UBND quận, huyện chịu trách nhiệm thực hiện tổ chức họp Tổ công tác liên ngành để xem xét, quyết định tách thửa đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM chỉ đạo quy định về tách thửa làm sao phải tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, do pháp luật không có quy định rõ thế nào là thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn, dẫn đến các hành vi tiêu cực trong quá trình giải quyết. Vì thế, lần này, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị không đặt ra quy định để giải quyết trường hợp cá biệt.

Để đồng bộ, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã chủ trì cùng với các sở ngành đã dự thảo quyết định về điều kiện hợp thửa, tách thửa và tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Trong đó, Sở đã gửi lấy ý kiến 176 đơn vị và đến nay đã nhận được ý kiến của 77 đơn vị, gồm 24 đơn vị thống nhất nội dung dự thảo và 53 đơn vị có ý kiến góp ý.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu điều chỉnh diện tích tối thiểu về 36 m2 toàn bộ thì đô thị Vũng Tàu/Bình Dương sẽ quá nhỏ, gây áp lực hạ tầng. Ngược lại, nếu tăng lên người dân TP.HCM sẽ phản ứng. Do đó, giải pháp đề xuất là trong từng khu vực lớn, có thể chia nhỏ theo từng phường/xã cụ thể để phù hợp thực tế.

Sau khi nhận ý kiến đóng góp của các đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã chọn phương án 1 trong dự thảo để trình UBND TP.HCM xem xét. Phương án 1 được chia theo bảng giá đất, trong đó có các nhóm nhỏ để xử lý sự khác biệt giữa TP.HCM và hai tỉnh còn lại.

Ban hành trong tháng 3

Chỉ đạo cuộc họp, ông Bùi Minh Thạnh, Phó chủ tịch UBND yêu cầu dự thảo quyết định cần được ban hành chặt chẽ hơn, khắc phục được những tồn tại của quy định cũ.

Mục tiêu của quyết định là tạo điều kiện cho người dân có cuộc sống ổn định về chỗ ở, hạ tầng, đáp ứng với sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, quy định đưa ra cũng làm sao ngăn ngừa việc lợi dụng tách thửa để phát sinh tiêu cực, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thành phố.

Không để cá nhân, tổ chức trục lợi và làm phát sinh tiêu cực ẢNH: ĐÌNH SƠN

Hiện dự thảo quyết định về điều kiện tách thửa vẫn có nhiều vấn đề cần phải làm rõ như việc quy định cấp thoát nước phải đảm bảo thì ở những xã nông thôn hầu hết không đáp ứng quy định này, liệu có ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Trong dự thảo hết sức lưu ý khu vực nông thôn vì hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ. Giả sử quy định về cấp thoát nước chưa có nhưng trong quy hoạch đã có, liệu có thể xem xét giải quyết hồ sơ.

Chẳng hạn, quy định về quy hoạch, nếu khu vực tách thửa đã có quy hoạch, có thể xem xét ràng buộc để hình thành những khu dân cư khang trang. Còn những khu vực chưa có quy hoạch cần phải tính như thế nào để hồ sơ của dân không bị gián đoạn. Nếu đã có quy hoạch những vấn đề trên thành phố cần xem xét giải quyết cho người dân. Bởi quy định cứng nhắc sẽ khó giải quyết cho dân.

Hay việc thỏa thuận lối đi chung phải nhất quán, lâu dài để không phát sinh khiếu nại, tranh chấp về sau và đặc biệt lưu ý việc một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc tách thửa để trục lợi.

Từ những việc trên, Phó chủ tịch UBND Bùi Minh Thạnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục lấy ý kiến góp ý từ các chuyên gia, hiệp hội và nhất là từ các phường, xã có phát sinh gì mới hay không, để từ đó hoàn thiện dự thảo trình UBND TP.HCM xem xét ban hành trong tháng 3.2026.