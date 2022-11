Khởi tố cựu nữ giáo viên lừa xin việc vào ngành công an, chiếm đoạt 200 triệu đồng

Ngày 30.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Thị Đào (59 tuổi, ngụ TT.Yên Cát, H.Như Xuân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Công an H.Như Xuân nhận được tin tố giác tội phạm của anh P.X.D (28 tuổi, ngụ H.Quảng Ninh, Quảng Bình) về việc bị Trịnh Thị Đào lừa đảo, chiếm đoạt 200 triệu đồng.

Công an H.Như Xuân đã xác định được hành vi lừa đảo nên bắt giữ Trịnh Thị Đào.

Tại cơ quan công an, Đào khai nhận tháng 10.2017 khi đang là giáo viên của một trường mầm non trên địa bàn H.Như Xuân (hiện đã nghỉ việc) thì có quen biết với anh D.





Đào giới thiệu bản thân có nhiều mối quan hệ có thể xin vào ngành công an, nên anh D. tin tưởng và đưa 200 triệu đồng cho Đào xin việc.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Đào không xin được việc, anh D. nhiều lần đòi lại tiền nhưng Đào không trả nên làm đơn tố giác tội phạm.

Trịnh Thị Đào còn khai nhận bằng thủ đoạn trên đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người dân trên địa bàn các huyện: Hoằng Hóa, Như Thanh, Thạch Thành (Thanh Hóa).