Thanh Hóa: Khởi tố nữ bị can trộm tiền lương trong tài khoản của người già

Ngày 28.11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nông Cống vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Thị Minh (32 tuổi, ngụ thôn Yên Quả 1, xã Trung Thành, H.Nông Cống) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an H.Nông Cống nhận được tin tố giác tội phạm của nhiều người cao tuổi trên địa bàn các xã Tế Lợi, Trung Thành, Trung Chính (H.Nông Cống) về việc có người trộm cắp tài sản qua tài khoản ngân hàng. Công an H.Nông Cống đã phối hợp với công an các xã này điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến ngày 22.11, Công an xã Tế Lợi phát hiện Nguyễn Thị Minh vừa có hành vi mượn điện thoại của một người già ở xã Tế Lợi, sau đó đăng nhập vào tài khoản ngân hàng điện tử, chuyển tiền của nạn nhân sang tài khoản của mình để chiếm đoạt.





Do vụ việc có tính chất phức tạp, Công an xã Tế Lợi chuyển hồ sơ và Nguyễn Thị Minh cho Công an H.Nông Cống điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Minh khai nhận trước đây làm nhân viên của Chi nhánh Viettel H.Nông Cống (bị cho nghỉ việc từ ngày 5.11). Minh được giao nhiệm vụ chi trả tiền lương, phụ cấp cho người hoạt động bán chuyên trách trên địa bàn nhiều xã ở H.Nông Cống, nên biết mật khẩu nhiều tài khoản ngân hàng điện tử của người dân (chủ yếu là người già).

Trong thời gian từ tháng 10 đến ngày 22.11, Nguyễn Thị Minh mượn điện thoại của 21 người, với lý do giúp họ thay đổi mật khẩu, nhưng thực chất là đăng nhập vào tài khoản ngân hàng rồi chuyển tiền của nạn nhân vào tài khoản của mình để chiếm đoạt. Tổng số tiền Minh đã trộm cắp là hơn 96 triệu đồng.