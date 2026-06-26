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Thời sự

Khởi tố gã đàn ông đi từ Lâm Đồng ra miền Trung gây ra nhiều vụ trộm

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
Công an thành phố Huế vừa khởi tố, bắt giam Lê Văn Mạnh sau nhiều vụ trộm cắp tài sản tại Quảng Trị và Huế.

Ngày 26.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Mạnh (35 tuổi, ở xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là bị can đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp liên tỉnh trước khi sa lưới.

Khởi tố gã đàn ông đi từ Lâm Đồng ra miền Trung gây ra nhiều vụ trộm- Ảnh 1.

Lê Văn Mạnh tại cơ quan công an

ẢNH: B.T

Theo kết quả điều tra ban đầu, do làm ăn thua lỗ và gánh khoản nợ lớn, giữa tháng 5, Lê Văn Mạnh bỏ nhà đi lang thang từ Lâm Đồng ra các tỉnh miền Trung. Chỉ trong 2 ngày 24 và 25.5, Mạnh liên tục đột nhập, trộm cắp tài sản của nhiều người dân tại tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế.

Đáng chú ý, tại thành phố Huế, Mạnh đã đột nhập một tiệm bạc tại thôn An Sơn (xã Hưng Lộc), lấy trộm số lượng lớn trang sức rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Huế khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ và khoanh vùng đối tượng nghi vấn. Đến ngày 31.5, khi Lê Văn Mạnh đang lẩn trốn tại địa bàn Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, triệu tập làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Mạnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra những vụ trộm mà Mạnh gây ra.

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