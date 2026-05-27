TP.HCM: Bắt nhóm đối tượng gây ra loạt vụ trộm cắp

Liên quan đến các vụ trộm cắp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn, Công an xã Đông Thạnh đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Thạch (22 tuổi), Dương Minh Thiện (21 tuổi), Nguyễn Văn Tình (42 tuổi) và Phạm Thành Long (45 tuổi). Nhóm đối tượng này bị điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Thiện, Thạch, Tình, Long khi bị bắt ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 24.5, anh N.V.C (23 tuổi) trình báo bị mất cắp xe máy trị giá khoảng 20 triệu đồng tại nhà riêng. Vào cuộc truy xét, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM triệu tập Thạch và Thiện. Tại cơ quan điều tra, cả hai thừa nhận lấy trộm xe của anh C. rồi bán cho Long thông qua sự môi giới của Tình với giá 6 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua đấu tranh khai thác, Thiện và Thạch còn khai nhận đã thực hiện vụ trộm két sắt vào rạng sáng 23.5 tại xã Vĩnh Lộc. Sau khi lấy trộm, cả 2 mang két sắt đến bờ kênh Bà Mẫn (xã Bà Điểm) cạy phá, lấy đi số vàng và tiền mặt trị giá gần 200 triệu đồng rồi ném két sắt xuống kênh phi tang.

Do địa hình kênh Bà Mẫn sâu khoảng 3 m, nhiều chướng ngại vật, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 19 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM) tổ chức lặn tìm. Đến ngày 25.5, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công chiếc két sắt bị nhóm trộm vứt bỏ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu hồi toàn bộ tài sản bị mất trộm cùng nhiều phương tiện, công cụ gây án. Đến ngày 26.5, hai đối tượng tiêu thụ là Nguyễn Văn Tình và Phạm Thành Long cũng sa lưới, chiếc xe máy của anh N.V.C đã được thu hồi.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.