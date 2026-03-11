Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Dùng móc phơi quần áo đột nhập nhà hàng xóm, bê két sắt chứa 5 cây vàng

Kiến Trần
Kiến Trần
11/03/2026 16:00 GMT+7

Do nợ nần, Trần Quang Trường đã trèo từ nhà trọ sang nhà hàng xóm rồi dùng móc phơi quần áo mở chốt cửa vào trong bê trộm chiếc két sắt có hơn 5 cây vàng cùng nhiều trang sức trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Chiều 11.3, Công an P.Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội bắt giữ Trần Quang Trường (24 tuổi, trú tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

- Ảnh 1.

Cảnh sát cho Trần Quang Trường thực nghiệm hiện trường

ẢNH: H.N

Trước đó, tối 9.3, bà P.T.A (70 tuổi, trú P.Cầu Giấy) đến Công an P.Cầu Giấy trình báo về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm két sắt, bên trong có hơn 5 cây vàng cùng nhiều trang sức, tổng giá trị tài sản khoảng 1 tỉ đồng.

Ít giờ sau khi nhận tin báo, Công an P.Cầu Giấy đã xác định Trần Quang Trường là Nghi phạm và mời về làm việc vào ngày 10.3, khi Trường có mặt tại phòng trọ.

Làm việc với cảnh sát, Trường khai nhận bản thân không có việc làm ổn định và đang nợ nần. Trường từ Ninh Bình lên Hà Nội tìm việc làm và ở trọ gần nhà bà A.

Trưa 9.3, khi đi ngang qua nhà bà A, Trường thấy bên trong tắt điện, không có người nên nảy sinh ý định đột nhập để trộm cắp tài sản.

Trường trèo từ tầng thượng nhà trọ sang nhà bà A. rồi dùng móc phơi quần áo để mở chốt cửa.

Vào trong, Trường lục lọi và phát hiện chiếc két sắt trong phòng ngủ nên bê lên tầng thượng, mang về phòng trọ và lấy máy cắt kim loại để phá két, lấy tài sản bên trong.

Sau khi lấy được vàng và trang sức, Trường mang chiếc nhẫn 2 chỉ đi bán hơn 34 triệu đồng. Số tiền này Trường mang trả nợ và chuộc chiếc xe máy đang cầm cố.

Công an P.Cầu Giấy đã thu hồi toàn bộ số vàng và trang sức mà Trường trộm cắp. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xử lý Trường theo quy định.

