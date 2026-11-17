Ngày 17.11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Chí Tôn (38 tuổi, ở khóm Sa Bình, phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Bị can Vương Chí Tôn xác định hiện trường vụ án ẢNH: CÔNG AN VĨNH LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tôn là kế toán một cơ quan nhà nước có trụ sở ở phường Long Đức, tỉnh Vĩnh Long.

Lợi dụng nhiệm vụ kế toán, Tôn đã 10 lần trộm cắp tài sản của cơ quan với tổng trị giá ước tính hơn 4,2 tỉ đồng. Số tài sản trộm được, Tôn đem bán lại cho người khác hơn 151 triệu đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện vụ kế toán trộm cắp tài sản được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.