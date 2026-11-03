Cựu kế toán PVOil Vũng Áng bị đề nghị chung thân vì tham ô 94 tỉ

Sáng 3.11, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (còn được biết đến là mẹ của ông Chu Đăng Khoa - biệt danh "đại gia kim cương") cùng các đồng phạm.

Kết thúc phần xét hỏi, tòa tuyên bố chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Nữ đại gia Chu Thị Thành (hàng đầu, bên tay phải) cùng các bị cáo tại tòa ẢNH: PHÚC BÌNH

Nữ đại gia Chu Thị Thành bị đề nghị 16 - 18 năm tù

Theo bản luận tội, bà Chu Thị Thành bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù về tội "tham ô tài sản" và 2 - 3 năm tù về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Tổng hợp mức án đề nghị là 16 - 18 năm tù.

Các bị cáo còn lại, trong đó nhiều người là cấp dưới, nhân viên của bà Thành tại Công ty Thiên Minh Đức, hoặc giám đốc doanh nghiệp xăng dầu mua hóa đơn lậu của bà Thành, bị đề nghị mức án thấp nhất là phạt tiền, cao nhất đến 11 năm tù.

Bà Thành bị cáo buộc tham ô quỹ, chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) gần 79 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 20 tỉ đồng từ hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.

Khai tại tòa, nữ đại gia cho biết năm 2020, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động kinh doanh dầu gặp nhiều khó khăn. Phương án bán hàng không xuất hóa đơn được công ty sử dụng nhằm tăng lượng tiêu thụ.

Bị cáo nhiều lần khẳng định mục đích thực hiện hành vi là muốn tiêu thụ được nhiều hàng hóa, giải quyết tồn kho, từ đó có nguồn tiền duy trì hoạt động doanh nghiệp, chứ không hề nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền Quỹ BOG.

Tuy nhiên, lập luận này bị chủ tọa bác bỏ, bởi hành vi bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn, không trích nộp tiền theo quy định chính là chiếm đoạt tiền của Quỹ BOG.

Chủ tọa nhấn mạnh, cho dù doanh nghiệp gặp khó khăn vì bất kỳ lý do gì thì khi bán xăng dầu vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trích nộp quỹ theo quy định pháp luật. Không thực hiện có nghĩa là vi phạm và bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Sau phân tích trên, bà Thành nói đã nhận thức được sai phạm. Đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục gần 100 tỉ đồng, so với hậu quả gây ra mà cáo trạng quy kết thì "còn dư mấy trăm triệu".

Đại diện viện kiểm sát ẢNH: PHÚC BÌNH

Cựu kế toán PVOil Vũng Áng bị đề nghị chung thân

Đáng chú ý, bị cáo Hà Ngọc Vinh, cựu kế toán PVOil Vũng Áng, bị viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân về tội tham ô tài sản.

Vinh bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 94 tỉ đồng của PVOil Vũng Áng, thông qua việc "bán chui" hơn 5 triệu lít xăng dầu cho doanh nghiệp ngoài mà không xuất hóa đơn, không nhập dữ liệu lên hệ thống.

Quá trình xét xử, Vinh thừa nhận sai phạm, nói đã lợi dụng lỗ hổng quản lý của PVOil Vũng Áng để phạm tội. Số tiền tham ô được bị cáo dùng hầu hết "nướng" vào cờ bạc online và thua hết, không dùng vào việc gì khác, cũng không chia cho ai.

Đến nay, bị cáo đã bán toàn bộ đất đai do ông bà tổ tiên để lại, thậm chí bán cả căn nhà của mình, gom được 3,5 tỉ đồng để nộp khắc phục hậu quả.

Toàn bộ số xăng dầu mà Vinh chiếm đoạt của PVOil Vũng Áng được bán cho Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, kèm theo mức chiết khấu 500 - 1.000 đồng/lít. Tổng cộng Ngọc được hưởng hơn 4,6 tỉ đồng.

Ngọc bị đề nghị mức án 7 - 8 năm tù về tội tham ô tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức cho Vinh; ngoài ra còn bị đề nghị 30 - 36 tháng tù về tội trốn thuế, tổng hợp mức án đề nghị là 9 năm 6 tháng - 11 năm tù.



