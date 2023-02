Khởi tố nam nhân viên quán karaoke nổ súng bắn chết 2 người

Chiều 2.2, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, trú H.Lý Nhân, Hà Nam) để làm rõ tội "giết người", do đã nổ súng bắn chết 2 người.

Lê Nguyễn Minh Tuấn bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, quá trình làm nhân viên tại quán karaoke và massage Hương Xuân Sky (P.Đông Ngàn, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh), Tuấn cho rằng anh Vũ Văn Thiềm (33 tuổi, trú tại Hải Phòng, là quản lý quán) thường xuyên chửi mắng mình.

Khoảng 0 giờ 15 ngày 13.1, khi anh Thiềm đang ngồi ở khu vực quầy bar của quán, Tuấn dùng một khẩu súng ngắn bắn liên tiếp 2 phát đạn vào vùng đầu anh Thiềm làm nạn nhân chết tại chỗ. Sau đó, Tuấn bỏ trốn đến một nhà nghỉ ở TT.Nhã Nam (H.Tân Yên, Bắc Giang).

Tang vật thu giữ được CÔNG AN CUNG CẤP

Vào cuộc truy xét, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Tuấn, thu 1 khẩu súng, 11 viên đạn và nhiều dao nhọn. Thời điểm bị bắt giữ, Tuấn dương tính với chất ma túy qua test nhanh.

Bước đầu Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngoài bắn chết anh Thiềm, Tuấn còn thừa nhận đã nổ súng bắn chết anh Nguyễn Văn Viện (22 tuổi, trú tại H.Vụ Bản, Nam Định) vào khoảng 21 giờ ngày 12.1 tại địa phận tỉnh Nam Định nhằm giải quyết mâu thuẫn.