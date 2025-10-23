Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Khởi tố người cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Phạm Đức
Phạm Đức
23/10/2025 09:56 GMT+7

Người cha dượng ở Hà Tĩnh dùng búa đinh đánh đập, bạo hành con riêng của vợ đã bị khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 23.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với người cha dượng bạo hành con riêng của vợ là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Hà Tĩnh: Khởi tố cha dượng bạo hành con riêng của vợ - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích

ẢNH: TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, ngày 19.10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L (11 tuổi) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam có hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Năm 2022, chị Bình ly hôn chồng và kết hôn với Nguyễn Văn Nam.

Hà Tĩnh: Khởi tố cha dượng bạo hành con riêng của vợ - Ảnh 2.

Em L. bị cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu, phải nhập viện điều trị

ẢNH: PHẠM ĐỨC, C

Khoảng 18 giờ ngày 18.10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (ngụ tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nam đưa cháu L. trở về nhà.

Tại nhà, do bực tức vì cho rằng cháu L. trả lời không đúng ý nên Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người con riêng của vợ. Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh 2 nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi bạo hành, Nam băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19.10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà. Cháu L. sau đó mở cửa sổ kêu cứu và được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP.Vinh (Nghệ An) điều trị. 

Sau khi bị công an bắt giữ, người cha dượng này thừa nhận đã có hành vi bạo hành với con riêng của vợ.

Tin liên quan

Vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị bạo hành: Bắt giữ người cha dượng

Vụ bé gái ở Hà Tĩnh bị bạo hành: Bắt giữ người cha dượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành bắt giữ người đàn ông bạo hành con riêng của vợ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Khám phá thêm chủ đề

Công an xã Cổ Đạm Công an tỉnh Hà Tĩnh tỉnh Sơn La cha dượng khởi tố
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận