Khởi tố người cha dượng bạo hành con riêng của vợ

Ngày 23.10, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với người cha dượng bạo hành con riêng của vợ là Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh), để điều tra về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Văn Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích ẢNH: TÂN KỲ

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, ngày 19.10, Công an xã Cổ Đạm nhận được thông tin về việc cháu H.T.N.L (11 tuổi) bị cha dượng là Nguyễn Văn Nam có hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành xác minh, điều tra vụ việc.

Kết quả xác minh cho thấy, năm 2015, chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, quê xã Tô Múa, tỉnh Sơn La) kết hôn và có một con gái là cháu H.T.N.L. Năm 2022, chị Bình ly hôn chồng và kết hôn với Nguyễn Văn Nam.

Em L. bị cha dượng dùng búa đinh đánh vào đầu, phải nhập viện điều trị ẢNH: PHẠM ĐỨC, C

Khoảng 18 giờ ngày 18.10, Nam chở cháu L. đến nhà mẹ đẻ là bà Trần Thị Hương (ngụ tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm) ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nam đưa cháu L. trở về nhà.

Tại nhà, do bực tức vì cho rằng cháu L. trả lời không đúng ý nên Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người con riêng của vợ. Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh 2 nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Sau khi bạo hành, Nam băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19.10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà. Cháu L. sau đó mở cửa sổ kêu cứu và được người dân đưa đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện TP.Vinh (Nghệ An) điều trị.

Sau khi bị công an bắt giữ, người cha dượng này thừa nhận đã có hành vi bạo hành với con riêng của vợ.