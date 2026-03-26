Khởi tố người đàn ông dùng búa đánh vào đầu CSGT khi bị xử lý nồng độ cồn

Ngày 26.3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Thời (51 tuổi, ngụ xã Hải Lộc, Nghệ An), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bị can Phan Văn Thời tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 15.3, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra, kiểm soát giao thông tại xã Trung Lộc (Nghệ An) thì phát hiện Phan Văn Thời đang điều khiển xe máy, có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Sau khi đề nghị Thời thổi nồng độ cồn, tổ công tác lập biên bản về hành vi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia đối với Thời.

Khi đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản xử lý vi phạm thì Thời đến xin bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Bất ngờ, Phan Văn Thời mở cốp xe máy, lấy chiếc búa đinh đánh liên tiếp vào vùng đầu đại úy Quốc Anh khiến đại úy Anh bị thương rồi tiếp tục truy đuổi khi đại úy Anh ôm đầu bỏ chạy.

Lợi dụng lúc lực lượng CSGT đang tập trung hỗ trợ đại úy Anh, Phan Văn Thời cất búa vào cốp xe máy rồi chạy xe bỏ trốn.

Bị lực lượng CSGT đuổi theo, Thời tiếp tục lấy gạch đá và mũ bảo hiểm chống trả trước khi bị khống chế, bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Thời hay sử dụng rượu bia, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và nhiều lần hành hung người thân trong gia đình.