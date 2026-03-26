Khởi tố người đàn ông dùng búa đánh vào đầu CSGT khi bị xử lý nồng độ cồn

Khánh Hoan
26/03/2026 16:29 GMT+7

Bị CSGT lập biên bản xử lý vì vi phạm nồng độ cồn, một người đàn ông ở Nghệ An đã dùng búa đinh và gạch đá tấn công CSGT sau khi xin bỏ qua lỗi vi phạm không thành.

Ngày 26.3, thông tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Thời (51 tuổi, ngụ xã Hải Lộc, Nghệ An), để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nồng độ cồn gây ra bạo lực: Người đàn ông Nghệ An Dùng búa tấn công CSGT - Ảnh 1.

Bị can Phan Văn Thời tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, ngày 15.3, tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An gồm 7 cán bộ, chiến sĩ thực hiện tuần tra, kiểm soát giao thông tại xã Trung Lộc (Nghệ An) thì phát hiện Phan Văn Thời đang điều khiển xe máy, có dấu hiệu vi phạm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. 

Sau khi đề nghị Thời thổi nồng độ cồn, tổ công tác lập biên bản về hành vi tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia đối với Thời.

Khi đại úy Phan Quốc Anh đang lập biên bản xử lý vi phạm thì Thời đến xin bỏ qua lỗi nhưng không được chấp nhận. Bất ngờ, Phan Văn Thời mở cốp xe máy, lấy chiếc búa đinh đánh liên tiếp vào vùng đầu đại úy Quốc Anh khiến đại úy Anh bị thương rồi tiếp tục truy đuổi khi đại úy Anh ôm đầu bỏ chạy.

Lợi dụng lúc lực lượng CSGT đang tập trung hỗ trợ đại úy Anh, Phan Văn Thời cất búa vào cốp xe máy rồi chạy xe bỏ trốn. 

Bị lực lượng CSGT đuổi theo, Thời tiếp tục lấy gạch đá và mũ bảo hiểm chống trả trước khi bị khống chế, bắt giữ.

Theo cơ quan công an, Thời hay sử dụng rượu bia, thường xuyên vắng mặt tại địa phương và nhiều lần hành hung người thân trong gia đình.

Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giam đối tượng tấn công CSGT

Phạm Ngọc Ao say xỉn tấn công CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng đang làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Ao đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
