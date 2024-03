Khởi tố người đàn ông không chấp hành đo nồng độ cồn, xúc phạm CSGT

Ngày 4.3, thông tin từ Công an H.Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Vũ Đình Sơn (52 tuổi, trú tại xã An Ninh, H.Tiền Hải) về tội chống người thi hành công vụ, theo quy định tại điều 330 bộ luật Hình sự.

Các quyết định, lệnh đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Ông Vũ Đình Sơn bị khởi tố tội chống người thi hành công vụ CÔNG AN THÁI BÌNH

Theo thông tin vụ việc, lúc 20 giờ 30 ngày 29.2, Tổ công tác CSGT, trật tự (Công an H.Tiền Hải) trong lúc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn tại đường ĐT.462 đoạn qua thôn Đông (xã Tây Giang, H.Tiền Hải) theo kế hoạch của Công an H.Tiền Hải đã ra tín hiệu dừng xe mô tô do ông Vũ Đình Sơn điều khiển, chở theo bà N.T.Th (47 tuổi, trú tại TT.Tiền Hải, H.Tiền Hải).

Tổ công tác yêu cầu ông Sơn dắt xe vào sát lề đường để tránh gây cản trở giao thông nhưng đối tượng không chấp hành.

Tổ công tác yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Sơn không hợp tác, đồng thời buông lời thách thức sẽ đốt chiếc xe máy. Sau đó, ông Sơn xuống xe, đứng chửi bới, gọi mày tao, xưng "bố" với lực lượng chức năng.

Thấy ông Sơn có thái độ chống đối, bà Th. can ngăn nhưng ông Sơn vẫn tiếp tục chỉ tay và chửi bới, xúc phạm cán bộ trong tổ công tác.

Lúc này, một cán bộ CSGT tiếp tục giải thích, hướng dẫn ông Sơn cách thổi hơi thở vào máy để kiểm tra nồng độ cồn, ông này cố tình thổi một hơi với tốc độ nhanh vào máy để máy không đo được, đồng thời đẩy tay cầm máy đo nồng độ cồn của cán bộ CSGT. Lần tiếp theo, cán bộ CSGT yêu cầu phối hợp thổi nồng độ cồn nhưng ông Sơn cố tình không thực hiện.

Tổ công tác đã báo cáo sự việc lên cấp trên. Công an H.Tiền Hải phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành lập biên bản và đưa ông Sơn về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan điều tra, ông Sơn đã thừa nhận hành vi vi phạm của bản thân.