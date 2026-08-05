Khởi tố người đàn ông xịt nước vào mặt thợ tháo dỡ mái nhà

Quyết định khởi tố đối với bị can Mạnh, 36 tuổi, trú tại thôn Hữu Bằng 2, xã Tây Phương được Viện KSND khu vực 10, Hà Nội phê chuẩn sau 2 tháng xảy ra sự việc. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyễn Duy Mạnh dùng vòi nước xịt vào đầu, mặt thợ đang tháo dỡ mái nhà ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nguyên nhân vụ án xuất phát từ tranh chấp không gian thửa đất giữa gia đình bà Phan Thị C. (66 tuổi) và gia đình ông Nguyễn Hữu D. (52 tuổi, cùng trú trên địa bàn).

Năm 2001, gia đình bà C. xây căn nhà 3 tầng nhưng phần ban công, ô văng cửa sổ lấn chiếm khoảng không sang thửa đất bên cạnh, nay thuộc sở hữu của gia đình ông D.

Hai bên có nhiều lần thương lượng nhưng không thành. Vụ việc được đưa ra tòa xét xử, tuyên buộc gia đình bà C. tháo dỡ toàn bộ phần công trình đua sang khoảng không đất nhà ông D.

Ngày 22.5.2026, cơ quan thi hành án dân sự ra thông báo về việc cưỡng chế thi hành án. Đến sáng 3.6, ông D. cùng người nhà và thợ lao động đến tháo dỡ dọn dẹp mái nhà cấp 4 của gia đình để chuẩn bị mặt bằng thi hành án.

Tại đây, các con của bà C., trong đó có Mạnh, liên tục cản trở việc thi công. Mạnh sử dụng máy bơm nước áp lực cao (dạng máy rửa xe) phun vào vùng đầu, mặt, cổ của người thợ được gia đình ông D. thuê dỡ mái nhà, gây đau rát và buộc phải dừng công việc.

Sự việc diễn ra công khai, kéo dài, thu hút đông đảo người dân xung quanh đứng xem. Nhiều đoạn video ghi lại diễn biến bị phát tán, lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng chục nghìn bình luận tiêu cực, gây bức xúc lớn trong dư luận xã hội.