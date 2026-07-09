Tòa phúc thẩm bác kháng cáo vụ tranh chấp bồi thường tại mỏ đá Khe Lau

Ngày 9.7, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án dân sự "tranh chấp bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại" giữa Công ty TNHH xây lắp và khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam (trụ sở tại TP.HCM; gọi tắt Công ty Thanh Nam) và Công ty Imico Quảng Bình (trụ sở tại Phú Trạch, Quảng Trị), liên quan tài sản tại mỏ đá Khe Lau, nay thuộc xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Theo đơn khởi kiện, Công ty Thanh Nam cho biết, năm 2014, doanh nghiệp ký hợp đồng với Công ty Imico Quảng Bình để khai thác đất phủ và đá tại mỏ Khe Lau. Để thực hiện hợp đồng, Công ty Thanh Nam đã đầu tư hệ thống máy xay nghiền đá, nhà xưởng cùng nhiều thiết bị phụ trợ tại khu vực mỏ.

Theo Công ty Thanh Nam, dàn máy xay nghiền đá tại Khe Lau đã bị Công ty Imico Quảng Bình đã tự ý tháo dỡ, gây thiệt hại ẢNH: THANH LỘC

Nguyên đơn cho rằng, sau khi phát sinh tranh chấp hợp đồng kinh tế, toàn bộ tài sản vẫn được lưu giữ tại hiện trường để chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Tuy nhiên, vào đầu năm 2022, Công ty Imico Quảng Bình đã tự ý tháo dỡ dàn máy xay nghiền đá, phá dỡ khoảng 100 m² nhà xưởng và làm hư hỏng một số tài sản khác mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu. Từ đó, Công ty Thanh Nam yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 3,5 tỉ đồng.

Trình bày tại phiên tòa, luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM), người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Thanh Nam, cho rằng nguyên đơn là chủ sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ máy móc, nhà xưởng tại mỏ đá Khe Lau và đã nộp cho tòa 19 hóa đơn tài chính làm chứng cứ.

Theo luật sư Hoan, phía bị đơn cũng từng thừa nhận sự tồn tại và quyền sở hữu đối với các tài sản này qua nhiều văn bản. "Bị đơn không có quyền thay mặt cơ quan nhà nước để tiêu hủy tài sản của đối tác. Hành vi cắt nát máy móc thể hiện ý chí cố ý gây thiệt hại, không phải là biện pháp di dời hợp lý", luật sư Hoan nêu quan điểm.

100 m² nhà xưởng là tài sản của Công ty Thanh Nam nay đã không còn tồn tại trên hiện trường mỏ đá Khe Lau ẢNH: THANH LỘC

Ở chiều ngược lại, Công ty Imico Quảng Bình cho rằng, trong thời gian dài, Công ty Thanh Nam không tiếp tục khai thác và cung cấp vật liệu theo hợp đồng. Sau nhiều lần có văn bản yêu cầu di dời tài sản nhưng không nhận được phản hồi, doanh nghiệp đã tháo dỡ và di chuyển tài sản ra khỏi khu vực mỏ với sự chứng kiến của đại diện địa phương và người dân, nên không đồng ý bồi thường.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và phần tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định, các bên đã không tiếp tục thực hiện hợp đồng từ năm 2014 và hợp đồng thực tế đã chấm dứt. Theo đó, mỗi bên có trách nhiệm tự bảo quản tài sản thuộc quyền sở hữu của mình.

Hội đồng xét xử cho rằng, trước khi tháo dỡ, di dời tài sản, Công ty Imico Quảng Bình đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu Công ty Thanh Nam tự di chuyển tài sản ra khỏi mặt bằng mỏ đá Khe Lau nhưng nguyên đơn không thực hiện. Công ty Thanh Nam cũng không chứng minh được việc đã có văn bản đề nghị giữ nguyên hiện trạng tài sản.

Từ những nhận định trên, TAND tỉnh Quảng Trị tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Công ty Thanh Nam, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND khu vực 3 tỉnh Quảng Trị ngày 7.4, theo đó không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty Thanh Nam đối với Công ty Imico Quảng Bình về việc bồi thường thiệt hại do tài sản bị xâm hại.