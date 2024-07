Khởi tố nhân viên văn thư - thủ quỹ Trường Chính trị Đắk Lắk

Trưa 28.7, một lãnh đạo Công an Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Trường Chính trị Đắk Lắk để phục vụ công tác điều tra.



Cùng ngày, một lãnh đạo Trường Chính trị Đắk Lắk xác nhận, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Huyền, nhân viên văn thư - thủ quỹ Trường Chính trị Đắk Lắk, để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Trường Chính trị Đắk Lắk NHƯ THANH

Trước đó, tháng 3.2018, Trường Chính trị Đắk Lắk trình báo Công an TP.Buôn Ma Thuột về việc nhà trường bị mất trộm gần 500 triệu đồng. Sau đó, thủ quỹ, kế toán của trường thông tin lại là số tiền bị mất 600 triệu đồng.

Vụ việc sau đó được Công an TP.Buôn Ma Thuột thụ lý, khởi tố vụ án để điều tra. Tuy nhiên, do vượt thẩm quyền nên Công an TP.Buôn Ma Thuột đã chuyển hồ sơ lên Công an Đắk Lắk.

18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 - 2022

Sau một năm điều tra, do không tìm thấy thủ phạm nên công an đã đình chỉ vụ án. Đến đầu năm 2023, Trường Chính trị Đắk Lắk có văn bản đề nghị Công an tỉnh khôi phục điều tra vụ mất cắp trên.



Liên quan đến Trường Chính trị Đắk Lắk, ngày 24.10.2023, Sở Tài chính Đắk Lắk đã có thông báo kết quả kiểm tra công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 - 2022 tại trường này. Trong đó, Sở Tài chính đã chỉ ra 18 sai phạm về công tác quản lý tài chính giai đoạn 2017 - 2022 của Trường Chính trị Đắk Lắk.

Cụ thể, tổng số tiền có dấu hiệu thất thoát, thiệt hại tài sản tại trường này là trên 1 tỉ đồng; chi vượt, chi sai định mức, chế độ từ ngân sách nhà nước hơn 337 triệu đồng; thu vượt mức học phí của các học viên tự đóng hơn 227 triệu đồng; thanh toán tiền vượt giờ chưa đúng quy định hơn 155 triệu đồng.

Năm 2017 và 2022, Trường Chính trị Đắk Lắk xây dựng dự toán không chính xác dẫn đến ngân sách nhà nước cấp thừa quỹ tiền lương số tiền 301 triệu đồng.

Sở Tài chính yêu cầu Trường Chính trị Đắk Lắk phải tiếp tục thu các khoản từ năm 2017 - 2022, với số tiền hơn 4 tỉ đồng. Trong đó, hơn 3,1 tỉ đồng từ nguồn thu học phí và dịch vụ, còn lại hơn 970 triệu đồng là tiền quản lý phí...

Sở Tài chính Đắk Lắk khẳng định, các sai phạm nêu trên là trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường, các bộ phận có chuyên môn liên quan và người đứng đầu đơn vị.

Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đề nghị Trường Chính trị Đắk Lắk tổ chức họp, kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân có liên quan đến sai phạm. Đồng thời, chấn chỉnh, khắc phục thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kết luận Sở Tài chính đã nêu.