Khởi tố nhóm Gen Z chuyên livestream lừa bán 'vé cào trúng thưởng'

Ngoài Nha, công an còn khởi tố 3 người khác cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Hoàng Tuấn Vũ (22 tuổi), Hoàng Quốc Cường (25 tuổi) và Hoàng Thị Bích Ngọc (25 tuổi, đều trú tại Lào Cai).

Nhóm bị can tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá hành vi của nhóm bị can rất tinh vi, thông qua việc tạo dựng các kịch bản kín kẽ, đánh vào tâm lý ham trúng thưởng của người dân nhằm chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng tháng 3.2026, Nha và Vũ được Đặng Ngọc Thạch (34 tuổi) lôi kéo tham gia hoạt động lừa đảo trên Facebook.

Thạch chỉ đạo Nha mua các fanpage có lượng lớn người theo dõi, sau đó đổi tên thành các trang như "Vé Số Đại Lộc 999", "Vé Số Kiến Thiết 86" rồi tổ chức livestream bán các combo vé cào với giá từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Nhóm bị can quảng cáo tỷ lệ trúng thưởng cao, giá trị giải thưởng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Để tạo lòng tin, nhóm này sử dụng tài khoản Facebook ảo giả làm người chơi, bình luận, thông báo đã trúng thưởng số tiền lớn; sử dụng các vé được in sẵn kết quả trúng thưởng để dụ người tham gia chuyển tiền.

Tiếp đó, các bị can đưa ra nhiều lý do yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để nhận thưởng. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền sẽ bị chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Ngoài Nha và Vũ, Cường và Ngọc cũng được Thạch thuê từ Việt Nam sang Lào, sử dụng mạng xã hội Facebook để livestream bán "vé cào trúng thưởng". Qua đó, Cường được hưởng lợi khoảng 49,5 triệu đồng, Ngọc khoảng 30 triệu đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các hình thức livestream "vé cào trúng thưởng", "mua vé nhận thưởng" hoặc các chương trình trúng thưởng có dấu hiệu bất thường trên mạng xã hội.

Người dân không nên tin vào những lời quảng cáo "trúng thưởng dễ dàng", "lợi nhuận cao"; tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng thông tin, nguồn gốc và tính hợp pháp của hoạt động.