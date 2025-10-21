Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Khởi tố nữ giám đốc sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả

Khánh Hoan
21/10/2025 16:50 GMT+7

Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố một nữ giám đốc để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với hàng triệu lít dầu ăn đã tung ra thị trường.

Ngày 21.10, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam bà Phan Thị Mai (48 tuổi, ngụ xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An), để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả tại Nghệ An - Ảnh 1.

Bà Phan Thị Mai tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, bà Phan Thị Mai thành lập Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food ngày 26.3.2024, ngành nghề đăng ký chính là sản xuất dầu, mỡ động thực vật. Bà Mai sau đó tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, nguyên liệu, thuê nhân công để sản xuất dầu ăn mang thương hiệu Keva Gold bán ra thị trường.

Tuy nhiên, bà Mai đã chỉ đạo sản xuất dầu ăn không bổ sung Vitamin A theo quy định pháp luật nhưng vẫn in trên nhãn mác sản phẩm thông tin "được tăng cường Vitamin A", nhằm đánh lừa người tiêu dùng và nâng cao giá trị thương mại hàng hóa.

Kết quả giám định chuyên môn xác định, sản phẩm của công ty này thể hiện trên nhãn hàng hóa có chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100 g, trong khi thực tế hàm lượng chỉ dưới 0,3 mg/100 g, tương đương chưa đến 1,3% so với công bố. Toàn bộ số dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất được xác định là hàng giả.

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng triệu lít dầu ăn giả tại Nghệ An - Ảnh 2.

Bên trong nhà xưởng của bị can Phan Thị Mai

ẢNH: CÔNG AN TỈNH NGHỆ AN

Từ tháng 4.2024 đến thời điểm bị kiểm tra, bắt giữ, Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỉ đồng, cung cấp cho các đại lý, khách hàng trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh, thành khác.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít, được xác định do chính công ty này sản xuất.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đề nghị những tổ chức, cá nhân từng mua dầu ăn thực vật của Công ty TNHH thương mại An Thịnh Food sản xuất, liên hệ với trung tá Nguyễn Hà Dũng (điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Nghệ An) qua số điện thoại 0986456786 để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.

Công an TP.HCM triệt phá đường dây hàng giả là nước giặt, nước xả

Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây chuyên sản xuất và buôn bán hàng giả các sản phẩm nước tẩy rửa, nước giặt, nước xả mang nhãn hiệu nổi tiếng như O.K, D.N, F.L.

