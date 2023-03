Khởi tố nữ kế toán trường học lập hồ sơ khống rút tiền Nhà nước

Ngày 11.3, thông tin từ Công an H.Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thị Phượng (33 tuổi, kế toán Trường Tiểu học Tà Cạ, xã Tà Cạ. H.Kỳ Sơn), để điều tra hành vi tham ô tài sản. Bà Phượng được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.



Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với bà Phượng CÔNG AN CUNG CẤP

Liên quan vụ án này, trước đó, Công an H.Kỳ Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Thắm Cảnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tà Cạ, để điều tra hành vi tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định, ông Cảnh có hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt trái phép của nhà nước hơn 147,5 triệu đồng. Ngoài ra, ông Cảnh còn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thực hiện các khoản thi tiền trái phép từ học sinh năm học 2021 - 2022, trong đó ông Cảnh đã chiếm đoạt 50,6 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan công an xác định bà Phượng với vai trò đồng phạm đã giúp sức cho bị can Hà Thắm Cảnh bằng cách lập khống hồ sơ dạy thừa giờ của giáo viên để bị can này rút và chiếm đoạt hơn 40 triệu đồng kinh phí của nhà nước.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.