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Thời sự Pháp luật

Khởi tố ‘ông trùm’ đầu hát karaoke Việt KTV

Trần Cường
Trần Cường
Ông Vũ Phi Điệp, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV, vừa bị khởi tố với cáo buộc đã xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, thu lợi bất chính 852 triệu đồng.

Tối 1.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Phi Điệp (46 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại khoản 2 điều 225 bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Phi Điệp là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Cảnh sát cáo buộc, dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, nhưng ông Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Viet KTV.

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4 TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường.

Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Công an Hà Nội xác định, từ năm 2023 đến tháng 6.2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, ông Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

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