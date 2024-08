Khởi tố, tạm giam người đàn ông đập kính xe, bắt tài xế quỳ xin lỗi

Ngày 16.8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Tấn Phong (46 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trần Tấn Phong là bị can dùng khúc xương khô đập kính xe, đe dọa rồi buộc tài xế xe du lịch quỳ xin lỗi trên đường Nguyễn Chí Thanh (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Ngoài hành vi trên, CSĐT còn củng cố hồ sơ để xử lý Phong về hành vi làm nhục người khác và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Bị đe dọa, anh S. phải quỳ xuống xin lỗi CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, trưa ngày 11.8, anh S. (27 tuổi) đi xe du lịch 7 chỗ chở theo vợ, con đi tiêm phòng về đến đoạn đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc khu phố 1 (P.Hiệp An) thì anh S. cho xe leo lên vỉa hè rồi dừng lại.

Thời điểm này, Trần Tấn Phong đi xe du lịch chạy phía sau xe anh S., rẽ vào đường Lê Chí Dân (giao nhau với đường Nguyễn Chí Thanh). Phong cho rằng xe của anh S. đã cản trở, ép xe mình nên xuống xe chửi bới, yêu cầu anh S. ra xe nói chuyện.

Khúc xương khô mà Phong cầm đe dọa tài xế CÔNG AN CUNG CẤP

Lúc này, anh S. không mở cửa xe thì Trần Tấn Phong lấy khúc xương khô trên vỉa hè đập vỡ cửa kính. Anh S. sợ hãi mở cửa bước xuống xe thì bị Phong nắm tóc bắt quỳ xuống xin lỗi và dùng khúc xương khô liên tục dọa đánh.

Trước sự hung hăng của Phong, anh S. phải quỳ xuống chắp tay xin lỗi trước sự chứng kiến của nhiều người và được camera nhà dân ghi lại; sau đó Phong mới lên xe rời đi.

Trần Tấn Phong lúc bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Công an TP.Thủ Dầu Một đã vào cuộc điều tra tạm giữ hình sự đối với Phong từ ngày 11.8 cho đến nay thì khởi tố, bắt tạm giam.