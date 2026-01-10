Khởi tố Tổng giám đốc Tập đoàn Ngọc Thiên Global

Tối 9.1, Viện KSND tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan công an cùng cấp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Trịnh Phan Thiên, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Ngọc Thiên Global và Phó tổng giám Công ty TNHH Ngọc Thiên, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự 2015.

Bước đầu, Công an tỉnh Hưng Yên xác định, trong thời gian từ tháng 4.2021 đến năm 2022, bị can Thiên đã gian dối khi sử dụng nhiều công ty khác nhau do mình điều hành để phát hành 3 đợt trái phiếu trái quy định có giá trị hơn 1.253 tỉ đồng.

Qua 3 đợt phát hành trái trái phiếu này, ông Thiên đã huy động được tổng số hơn 456 tỉ đồng từ các nhà đầu tư thứ cấp.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định tiền huy động được ông Thiên không dùng vào các hoạt động kinh doanh như hồ sơ phát hành trái phiếu đã cam kết mà sử dụng mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng thanh toán.

Theo giới thiệu, Ngọc Thiên Global được thành lập năm 2005, hoạt động trong lĩnh vực thu gom, tái chế và xử lý ắc quy, phế liệu, đồng thời sản xuất chì thỏi, nhôm thỏi, đồng và các sản phẩm kim loại màu. Doanh nghiệp sau đó mở rộng sang lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, đầu tư tài chính.

Tháng 12.2025, Tập đoàn Ngọc Thiên Global bị Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính 92,5 triệu đồng với hành vi không công bố thông tin phải công bố theo quy định.

Doanh nghiệp này bị xác định là không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với nhiều báo cáo tài chính, kiểm toán.