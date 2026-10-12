Khởi tố vợ chồng chủ kênh 'Già Làng Tây Nguyên'

Ngày 12.10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với vợ chồng Dương Thị Phượng (40 tuổi) và Đỗ Thành Tín (42 tuổi, đều ở thôn Đăk Hà 3, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi), chủ kênh YouTube, Facebook "Già Làng Tây Nguyên" để điều tra về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh.

Vợ chồng chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" bị khởi tố về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp liên quan thương hiệu sâm Ngọc Linh ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo cơ quan công an, vào cuối tháng 8.2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cửa hàng Già Làng Tây Nguyên tại địa chỉ 602 Phan Đình Phùng, phường Kon Tum (Quảng Ngãi) do bà Dương Thị Phượng làm chủ hộ kinh doanh.

Tại đây, phát hiện các mặt hàng rượu củ sâm và sâm ngâm mật ong có dán tem, nhãn mác sản phẩm tên "Ngọc Linh", trùng với chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Quyết định số 3235/QĐ-SHTT ngày 16.8.2016 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho sản phẩm sâm Ngọc Linh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum (nay là Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam (nay là Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng) tổ chức quản lý.

Mặc dù chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ nhưng vì lợi nhuận, vợ chồng bà Phượng, ông Tín mua củ sâm đều không có tem xuất xứ nguồn gốc; sau đó đem về tự dán nhãn mác, tem chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh". Các sản phẩm được dán tem chỉ dẫn địa lý đem trưng bày tại cửa hàng Già Làng Tây Nguyên để bán kiếm lời.

Cửa hàng Già Làng Tây Nguyên do bà Dương Thị Phượng, vợ ông Đỗ Thành Tín, còn gọi là "Già Làng Tây Nguyên" - làm chủ hộ kinh doanh

ẢNH: H.P

Ngoài ra, lợi dụng là người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội YouTube, Facebook, có nhiều người theo dõi, Đỗ Thành Tín (còn gọi là "Già Làng Tây Nguyên") sản xuất và quay các video đăng lên trang mạng xã hội của mình nhằm mục đích quảng cáo các sản phẩm "rượu sâm Ngọc Linh" và "củ sâm Ngọc Linh ngâm mật ong".

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố và bắt tạm giam Đỗ Thành Tín, chủ kênh "Già Làng Tây Nguyên" và tiếp tục mở rộng hành vi vi phạm pháp luật khác liên quan; bị can Dương Thị Phượng bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.