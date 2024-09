Khởi tố Võ Thị Thu Vân lừa đảo góp vốn đầu tư hải sản

Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn góp vốn đầu tư hải sản, ngày 10.9, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố Võ Thị Thu Vân (31 tuổi, ở H.Long Điền, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 điều 179 bộ Luật hình sự.

Bị can Vân bị khởi tố CTV

Quyết định khởi tố bị can được Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê chuẩn.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Võ Thị Thu Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc kêu gọi góp vốn buôn bán hải sản.

Trước đó, tháng 1.2024, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đối với đơn của chị T.L.P.T.H (35 tuổi, ở Q.Tân Phú, TP.HCM) tố cáo Võ Thị Thu Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn góp vốn đầu tư hải sản. Đến tháng 5.2024, C02 chuyển vụ án này đến Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.



Theo đơn tố cáo của chị T.L.P.T.H, tháng 2.2021, thông qua người bạn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nên quen biết Vân. Vân giới thiệu chuyên kinh doanh hải sản đông lạnh, Vân nói mình trực tiếp thu mua hải sản từ các ghe đánh bắt hải sản của các người dân tại địa phương, rồi bỏ sỉ và lẻ cho các doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Để tạo lòng tin, Vân gửi cho chị H. rất nhiều hình ảnh kho đông lạnh của mình ở H.Long Điền, hình thức kinh doanh, lợi nhuận mà Vân mua bán được hằng tháng từ hoạt động kinh doanh này. Vân rủ H. cùng hùn vốn để kinh doanh mặt hàng này với lợi nhuận từ 10 đến 30%, mỗi lần góp vốn từ 5 đến 10 ngày sẽ nhận lại gốc và lãi.

Thời gian đầu Vân chuyển gốc và lợi nhuận đúng hẹn nhưng sau đó thì né tránh, không liên lạc được và bỏ trốn. Chị H. đi tìm hiểu mới biết Vân không kinh doanh mặt hàng hải sản đông lạnh.

Theo đơn tố cáo của chị H. gửi đến cơ quan công an, tính đến ngày 15.1.2022, H. đã chuyển cho Vân hơn 490 tỉ đồng để kinh doanh hải sản, số tiền Vân bị chiếm đoạt hơn 60 tỉ đồng.

Chị H. không phải là nạn nhân duy nhất "hợp tác đầu tư" với Vân và bị chiếm đoạt tài sản, C02 Bộ Công an còn nhận 6 đơn tố cáo Võ Thị Thu Vân với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Trước khi bị khởi tố bị can trong vụ án này, Võ Thị Thu Vân đang bị Cơ quan CSĐT Công an H.Long Điền bắt tạm giam về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.

Cụ thể, ngày 5.7.2023, A.T chuyển khoản nhầm vào tài khoản ngân hàng của Vân 500 triệu đồng. Dù đã nhiều lần liên hệ Vân và ngân hàng đề nghị Vân hoàn trả số tiền này nhưng Vân không thực hiện. Vì vậy, A.T làm đơn tố giác Vân về hành chiếm giữ trái phép tài sản của mình. Ngày 6.4.2024, Vân bị Công an H.Long Điền bắt tạm giam để điều tra.

Hiện Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc kêu gọi góp vốn buôn bán hải sản nói trên.