Khởi tố vụ án lừa đảo ở một số dự án NOXH tại Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
18/03/2026 19:05 GMT+7

Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại một số dự án nhà ở xã hội (NOXH) trên địa bàn Hà Nội. Bước đầu cảnh sát xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng.

Chiều 18.3, Bộ Công an cho biết, thực hiện chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11.12.2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt, mua - bán, cho thuê NOXH và quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã rà soát tổng thể, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trục lợi chính sách NOXH.

Theo Bộ Công an, ngày 17.3, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự xảy ra tại một số dự án NOXH trên địa bàn Hà Nội.

Bước đầu Cục An ninh kinh tế xác định các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 40 tỉ đồng.

Ngày 18.3, Cục An ninh kinh tế đã chuyển vụ án đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Bộ Công an cho hay, việc lợi dụng chính sách NOXH nhằm trục lợi, tiêu cực đang gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hiện Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) đang phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội điều tra mở rộng vụ án để xử lý triệt để những người liên quan, cũng như thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả tài liệu mua nhà ở xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với nhóm đối tượng có hành vi làm giả tài liệu nhằm trục lợi chính sách mua nhà ở xã hội.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
