Khởi tố vụ buôn lậu 'khủng' hơn 65.000 thiết bị thuốc lá điện tử

Chiều 12.2, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin tới báo chí về vụ án buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng do Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phát hiện, điều tra, khởi tố với trị giá hàng hóa vi phạm trên 9 tỉ đồng.

Vụ án được khởi tố theo Quyết định số 03/QĐ-ĐTCBL ngày 10.2. Toàn bộ hồ sơ đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đây là vụ việc điển hình cho thủ đoạn lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng hóa quá cảnh để thực hiện hành vi buôn lậu, đặc biệt là mặt hàng thuốc lá điện tử ẢNH: HẢI QUAN

Trước đó, vào các ngày 26 và 28.10.2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 2 tờ khai vận chuyển độc lập của Công ty TNHH Hợp Mạnh.

Doanh nghiệp này đăng ký vận chuyển hàng quá cảnh từ cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) về cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Trị).

Qua kiểm tra hồ sơ, chứng từ và hàng hóa thực tế, lực lượng hải quan phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường. Kết quả điều tra, xác minh ban đầu xác định doanh nghiệp đã lợi dụng loại hình vận chuyển quá cảnh để hợp thức hóa việc vận chuyển hàng hóa vi phạm pháp luật.

Các thủ đoạn được sử dụng gồm: lập bảng kê không đúng số lượng hàng hóa; không khai báo đầy đủ hàng hóa vận chuyển; tự lập hóa đơn, bảng kê; chèn ghép con dấu, chữ ký của doanh nghiệp phía Trung Quốc; khai báo gian dối về tên hàng, chủng loại, trị giá nhằm qua mặt cơ quan hải quan.

Đáng chú ý, hoạt động này không thực hiện theo các hợp đồng thương mại hợp pháp mà là hình thức mua gom hàng hóa từ Trung Quốc thông qua các nhóm WeChat, sau đó vận chuyển qua Việt Nam để đưa sang Lào tiêu thụ.

Tang vật vi phạm bị thu giữ gồm: 65.357 thiết bị thuốc lá điện tử, 3.389 lọ tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử, 120 ba lô thể thao nhãn hiệu Nike, 120 ba lô thể thao nhãn hiệu Adidas và 120 đôi giày thể thao nhãn hiệu Nike. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định trên 9 tỉ đồng.

Cục Hải quan nhìn nhận, đây là vụ việc điển hình cho thủ đoạn lợi dụng chính sách thông thoáng đối với hàng hóa quá cảnh để thực hiện hành vi buôn lậu, đặc biệt là đối với mặt hàng thuốc lá điện tử - mặt hàng bị cấm, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, trật tự quản lý thị trường.

Liên quan đến mặt hàng này, thời gian qua, lực lượng hải quan đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc với quy mô lớn.

Riêng năm 2025, lực lượng hải quan đã thu giữ 376.577 sản phẩm thuốc lá điện tử. Lũy kế giai đoạn 2023 - 2025, tổng số thuốc lá điện tử bị thu giữ lên tới 614.608 sản phẩm.