Khởi tranh vòng loại giải U.21 năm 2023: HAGL thất bại, đội TP.HCM và Viettel thắng tưng bừng

Ngày khai mạc (3.9) vòng loại giải bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên 2023 ở 4 bảng (22 đội) rất hào hứng. Khánh Hòa và Tiền Giang chưa ra sân vì được nghỉ lượt đầu trong bảng 5 đội, 20 đội còn lại đều đã thi đấu. Những đội có bề dày như đương kim vô địch Hà Nội, đồng hạng ba Viettel hay PVF-CAND, HAGL, Đồng Tháp, Long An, Đà Nẵng, đến các gương mặt mới như đội Luxury Hạ Long, Trung tâm thể thao Đào Hà đều vào cuộc với tất cả niềm vui, sự quyết tâm cao độ.



Hoàng Minh Tiến (áo vàng) của U.21 Kon Tum Minh Trần

Hữu Tuấn của U.21 Viettel Quỳnh Nga

Đăng Dương lập hat-trick cho U.21 Viettel Quỳnh Nga

Giải càng thêm phần hấp dẫn bởi sự xuất hiện của nhiều nhân tố xuất sắc, vừa giành chức vô địch U.23 Đông Nam Á 2023 cùng U.23 Việt Nam, hay từng dự U.20 châu Á. Không thể không nhắc đến Thái Bá Đạt, cầu thủ đã thực hiện thành công cú sút luân lưu trong trận chung kết U.23 thắng Indonesia tại giải U.23 Đông Nam Á 2023. Bá Đạt được bố trí đá từ đầu trong màu áo U.21 PVF-CAND ở trận đấu ngày 3.9.

Hay Nguyễn Phi Hoàng, hậu vệ trái tài năng cũng vừa giành cúp U.23 Đông Nam Á, được đá chính trong màu áo U.21 SHB Đà Nẵng, mang áo số 11. Nguyễn Hữu Tuấn - tác giả bàn thắng trong trận U.23 Việt Nam gặp U.23 Philippines bằng cú đá vô cùng kỹ thuật. Tiền đạo Nguyễn Đăng Dương, người đã có đường chuyền cho Hữu Tuấn ghi bàn cũng góp mặt trong đội hình của Viettel, bên cạnh Thanh An, Công Phương, Ngọc Tú, Văn Tú, Văn Phong và những cái tên xuất sắc khác.

Quốc Lộc ghi bàn mở tỷ số cho U.21 Long An Khả Hòa

Niềm vui gỡ hòa của U.21 Đồng Tháp Khả Hòa

Cũng không thể không nhắc đến những cầu thủ từng vô địch U.23 Đông Nam Á 2022 là Đinh Quý, đội trưởng của U.21 Quảng Nam. Hoặc những nhân tố nổi bật của nhiều đội ở các giải đấu gần đây như Cao Quốc Khánh, người góp công lớn đưa Đồng Nai thăng hạng nhất. Hay một loạt những cái tên từng tham gia U.20 Việt Nam thi đấu giải châu Á ở Thái Lan như Hoàng Minh Tiến (Kon Tum), thủ môn Nguyễn Quang Trường (PVF-CAND), Mai Quốc Tú (Đà Nẵng). Tất cả đều đã xuất hiện ở ngày đầu tiên của giải U.21 năm 2023 và có người ngay lập tức tạo ấn tượng.

Hoàng Văn Tuyến (19) của Hà Nội tranh bóng cùng hậu vệ PVF-CAND Tiffy

Mai Quốc Tú của Đà Nẵng trong trận hòa Quảng Nam 1-1 Minh Trần

Đăng Dương lập hat-trick; Hữu Tuấn, Công Phương, Tùng Dương, Văn Tú đã ghi bàn trong chiến thắng 7-0 của Viettel trước Luxury Hạ Long, Minh Tiến cũng ấn định tỷ số 2-0 cho Kon Tum trước Huế. Đinh Quý chơi hay giúp đồng đội Hữu Hưng mở tỷ số cho Quảng Nam. Còn Phi Hoàng và Mai Quốc Tú cũng nổi bật giúp Trần Nhật Đông ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Đà Nẵng. Đây cũng là 1 trong 2 trận đấu chất lượng nhất của ngày khởi tranh, vì 2 đội bóng xứ Quảng rất đồng đều, có nhiều cầu thủ sinh năm 2002, 2003.

Trận đấu chất lượng khác ở bảng A: Hà Nội vượt qua PVF-CAND 1-0 với bàn đá phản của Văn Việt. Trận này 2 đội đều chơi cống hiến với những nhân tố quá hay như Ngô Đức Hoàng, Lê Trí Phong, Trần Văn Vẫn, Vi Văn Dung, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) hay Thái Bá Đạt, Trần Vũ Ngọc Tài, Nguyễn Phương Nam, Trịnh Quang Trường, Nguyễn Hải Nam của chủ nhà PVF-CAND.

Niềm vui của U.21 TP.HCM Khả Hòa

Đại diện BTC dự khai mạc vòng loại giải U.21 trên sân Thành Long ở bảng D Khả Hòa

Một đội bóng ra quân thắng tưng bừng là chủ nhà U.21 TP.HCM do HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt, đã quật ngã Cần Thơ đến 4-0 trên sân Thành Long ở bảng D. Các bàn thắng do công Trần Vương Duy Bảo, Bùi Văn Bình, Phạm Minh Kỳ và Nguyễn Anh Dũng. Ở bảng này, Đồng Tháp đã có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 90+5 do Thạch Nguyễn Hoàng Hùng ghi, sau khi Nguyễn Quốc Lộc mở tỷ số rất sớm cho Long An.

Còn tại bảng C trên sân Đắk Lắk, U.21 Đồng Nai cũng đã có chiến thắng 3-2 trước Gama Vĩnh Phúc với các bàn thắng của Trần Đình Bảo, Vũ Đăng Khoa, Nguyễn Hùng Việt. 2 bàn gỡ của đội bóng phía bắc do Lương Ngọc Anh ghi. Trận còn lại, Đắk Lắk hòa Tây Ninh 1-1 với A Vũ ghi bàn cho đội khách và Xuân Phú gỡ hòa.

Hùng Việt (9) và Đăng Khoa (10) trong trận U.21 Đồng Nai (áo đỏ) thắng Gama Vĩnh Phúc Anh Tiến

Chỉ có một bất ngờ ở bảng B là chủ nhà HAGL thua Quảng Ngãi 0-1. Bàn của đội khách do Võ Quốc Cường ghi phút 85. Cũng dễ hiểu vì ngoài thủ môn Trung Kiên, những đứa trẻ của bầu Đức hầu hết đều sinh năm 2007 (mới 16 tuổi). Chính sự chênh lệch tuổi tác này khiến đoàn quân phố núi không thể có điểm trước đội bóng không quá đáng ngại như Quảng Ngãi.

U.21 Quảng Ngãi ghi bàn vào lưới HAGL và phong cách ăn mừng đậm chất... Ronaldo Minh Trần

Các kết quả khác: Ở bảng A, Phú Thọ vượt qua Trung tâm thể thao Đào Hà 2-1 do Trung Đạo và Tiến Dũng ghi. Bảng B, Kon Tum thắng Huế 2-0 ngoài bàn thắng của Minh Tiến thì tác giả mở tỷ số là đội trưởng Nguyễn Đăng Thọ. Cầu thủ này cũng đã có động tác chắp tay sau khi ghi bàn, để tưởng niệm 3 thành viên CLB HAGL đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông hồi tháng trước.

Một số hình ảnh của ngày khai mạc giải U.21 trên 4 bảng:

Tài năng trẻ Công Phương của U.21 Viettel Quỳnh Nga

Đại diện BTC chúc mừng HLV Trang Văn Thành sau khi U.21 Đồng Tháp gỡ hòa ở phút 90+5 Khả Hòa

Cổ động viên cổ vũ hào hứng trên sân Thành Long Khả Hòa

U.21 Hà Nội mừng bàn thắng vào lưới PVF-CAND Tiffy

Trận đấu gay cấn giữa Tây Ninh và Đắk Lắk Anh Tiến

Pha tranh chấp quyết liệt giữa U.21 Đà Nẵng và Quảng Nam Minh Trần

Cổ động viên đội U.21 Cần Thơ Khả Hòa

Thủ môn Nguyễn Tiến Mạnh của Quảng Nam giải nguy Minh Trần

HLV Lư Đình Tuấn dẫn dắt U.21 TP.HCM Khả Hòa

Niềm vui của U.21 Đồng Nai Anh Tiến

Trận đấu hấp dẫn giữa U.21 Hà Nội (trái) và PVF-CAND Tiffy

Khai mạc vòng loại U.21 tại Đắk Lắk Anh Tiến

Cổ động viên lớn tuổi cổ vũ sân chơi U.21 Khả Hòa

Niềm vui sau khi ghi bàn của Minh Ký cho U.21 TP.HCM Khả Hòa