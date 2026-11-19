Ngày 19.11, TS-BS Bùi Minh Trạng, Giám đốc Viện Tim TP.HCM cho biết bệnh viện vừa mổ cấp cứu cho bệnh nhân Kim Ngọc Th. (16 tuổi, ở Vĩnh Long) vì bị khối u tim 5 x 6 cm chèn ép nguy kịch. Đây được xem là khối u tim khổng lồ lần đầu gặp ở bệnh nhân trẻ được phẫu thuật tại Viện Tim.

Đằng sau ca mổ là câu chuyện gia đình nghèo chạy vạy kiếm tiền đóng tạm ứng viện phí để cứu con, rồi được bệnh viện hoàn trả toàn bộ số tiền sau khi biết hoàn cảnh gia đình. Nhưng trên hết là sự phối hợp kịp thời giữa Viện Tim và Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM.

Đang khỏe mạnh bỗng khó thở, nhập viện nguy kịch

Chia sẻ với PV Báo Thanh Niên, cha của Th. là anh Kim Sơn cho biết vợ chồng anh có 2 người con, Th. là anh đầu. Vợ chồng anh rời quê lên TP.HCM làm thuê, gửi 2 con trai cho ông bà ngoại ở quê chăm sóc, hằng tháng gửi tiền về lo chi phí ăn uống cho các con.

Anh Sơn kể, nhiều năm nay, con trai cứ thỉnh thoảng than mệt, sau đó lại hết, nhưng gia đình không nghĩ đến bệnh tim, cũng chưa đưa con đi siêu âm tim. Ở nhà, Th. còn chơi bóng chuyền.

Sáng thứ hai đầu tuần này em vẫn đi học, đến trưa về thì than mệt thở không nổi, được ông ngoại đưa đi khám tại cơ sở y tế địa phương. Sau khi phát hiện bất thường ở tim, gia đình được hướng dẫn đưa em lên TP.HCM và cuối cùng nhập Bệnh viện Nhân dân 115 vào trưa 17.11.

Anh Kim Sơn thuật lại câu chuyện con bị khối u tim nguy kịch và nghĩa cử cao đẹp ở Viện Tim ẢNH: DUY TÍNH

Khối u tim 5 x 6 cm chèn kín van ba lá

Theo TS-BS Phạm Hữu Minh Nhựt, Trưởng khoa Ngoại 1, Viện Tim TP.HCM được Bệnh viện Nhân dân 115 mời hội chẩn khẩn sau khi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh phát hiện khối u lớn ở thất phải.

Thời điểm này, Th. khó thở, không thể nằm mà phải ngồi. Dù được thở ô xy, độ bão hòa ô xy trong máu chỉ còn 70% (bình thường 98% trở lên). Sau hội chẩn, Viện Tim TP.HCM quyết định tiếp nhận bệnh nhân để cấp cứu và phẫu thuật.

Khi được chuyển lên phòng mổ vào lúc chiều tối 17.11, tình trạng bệnh nhân tiếp tục xấu đi. Độ bão hòa ô xy giảm còn khoảng 50%, huyết áp bắt đầu giảm. Ê kíp phải sử dụng thuốc vận mạch noradrenalin và truyền thêm dịch để duy trì tuần hoàn trước khi tiến hành phẫu thuật.

"Các bác sĩ mổ mở ngực đường giữa, thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể và làm liệt tim để khảo sát, bóc tách khối u kỹ lưỡng. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp phát hiện khối u kích thước khoảng 5 x 6 cm, lấp kín lỗ van ba lá, đồng thời dính vào van, dây chằng van và thành tự do thất phải", TS-BS Nhựt kể.

Bệnh nhân Kim Ngọc Th. (16 tuổi, ở Vĩnh Long) đã được mổ cấp cứu kịp thời, sức khỏe hồi phục ẢNH: DUY TÍNH

Theo nhận định của TS-BS Nhựt, khối u này có thể xuất phát từ thành tự do thất phải rồi phát triển lớn dần, chèn ép van ba lá.

Sau khi bóc tách khối u, các bác sĩ may mắn giữ lại được van ba lá, không phải thay van. Tuy nhiên, do khối u chèn ép kéo dài khiến vòng van và một số mép van bị giãn, ê kíp phải tạo hình lại vòng van, sửa mép van và kiểm tra hoạt động của van.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ, sau mổ, Th. được chuyển đến hồi sức. Sáng hôm sau, tình trạng bệnh nhân ổn định, ngưng thuốc vận mạch và đến 10 giờ được rút ống thở, tiếp tục theo dõi dẫn lưu.

"U tim vốn hiếm gặp, và các khối u thường xuất hiện ở tim trái nhiều hơn tim phải; u ở tim phải càng hiếm. Đây là khối u rất lớn ở nhóm bệnh nhân trẻ mà Viện Tim mổ. Điểm đặc biệt là khối u chèn ép nghiêm trọng, làm giảm lưu lượng máu lên phổi đến mức bệnh nhân tím tái", TS-BS Nhựt cho biết thêm.

Gia đình chạy vạy hàng trăm triệu đồng cứu con

Khi nghe bác sĩ thông báo con có khối u tim lớn, cần phẫu thuật gấp và gia đình phải chuẩn bị một khoản tiền tương đối nhiều, anh Sơn vô cùng lo lắng. Vợ chồng anh cùng người thân xoay xở, vay mượn mới có đủ.

Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Sơn, Viện Tim quyết định miễn hoàn toàn chi phí phẫu thuật và viện phí điều trị cho Th., đồng thời kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho gia đình bệnh nhân trong thời gian nằm viện.

Khối u tim 5 x 6 cm được lấy ra, bệnh nhân được cứu sống, Viện Tim TP.HCM miễn viện phí cho gia đình nghèo ẢNH: BVCC

Anh Sơn cho biết gia đình rất mừng và nhẹ nhõm sau ca mổ thành công, nhất là khi nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Viện Tim. Với gia đình làm thuê, thu nhập còn phải dành dụm và trả nợ, số tiền được hoàn trả có ý nghĩa rất lớn.

Theo TS-BS Phạm Hữu Minh Nhựt, ngay từ khi tiếp nhận thông tin về ca bệnh, Viện Tim và Bệnh viện Nhân dân 115 TP.HCM đã phối hợp khẩn trương, có sự hỗ trợ của lãnh đạo hai đơn vị và các ê kíp chuyên môn. Đặc biệt, Viện Tim cũng chuẩn bị phương án hỗ trợ chi phí nếu gia đình không đủ khả năng. May mắn, bệnh nhân hồi phục thuận lợi sau phẫu thuật.