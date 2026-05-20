Kinh tế Ngân hàng

'Khơi' vốn cho tăng trưởng hai con số

Thanh Xuân
20/05/2026 17:52 GMT+7

Để có thể huy động gần 40 triệu tỉ đồng trong 5 năm tới, các chuyên gia tại diễn đàn tài chính 2026: "Khơi thông dòng vốn, kết nối đa kênh" do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 20.5 đã đưa ra nhiều giải pháp, ngoài tín dụng ngân hàng, còn có vốn đầu tư từ nước ngoài, thị trường vốn…

Ông Đỗ Thiên Anh Tuấn - giảng viên Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cho rằng, bước sang năm 2026, bài toán vốn đầu tư trở nên khó khăn hơn nhiều. Mục tiêu tăng trưởng cho 5 năm tới đã được đẩy lên mức 10%/năm, lạm phát dự kiến 4,5% mỗi năm. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 40% và kiểm soát lạm phát đề ra thì tổng vốn đầu tư 5 năm có thể lên tới gần 40 triệu tỉ đồng. Trong đó, mục tiêu đầu tư công chiếm 20 - 22%, tương ứng khoảng 8 - 9 triệu tỉ đồng hay 8 - 9% GDP. 

'Khơi' vốn cho tăng trưởng hai con số- Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia diễn đàn đưa ra các giải pháp huy động vốn cho tăng trưởng kinh tế 5 năm tới

ẢNH: THANH XUÂN

Để huy động được số vốn đầu tư lên đến gần 40 triệu tỉ đồng trong 5 năm tới, ông Đỗ Thiên Anh Tuấn đề xuất: Đầu tư công có thể nâng lên khoảng 10% GDP, nhưng phải tập trung vào hạ tầng chiến lược, có sức lan tỏa cao, tránh dàn trải và mở rộng thiếu kiểm soát. Thứ hai, tín dụng ngân hàng duy trì ở mức hợp lý, đáp ứng khoảng 12% GDP cho đầu tư xã hội, ưu tiên sản xuất, hạn chế đầu cơ. Thứ ba, cải cách mạnh mẽ thị trường vốn, nâng quy mô huy động qua cổ phiếu và trái phiếu lên ít nhất 4% GDP. Thứ tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ khởi nghiệp và nâng tỷ phần vốn tự có cho đầu tư lên khoảng 6% GDP. Thứ năm, tăng cường thu hút FDI có chất lượng, phấn đấu đóng góp ít nhất 6% GDP vào tổng vốn đầu tư nền kinh tế. Cuối cùng, phát triển các kênh tài chính mới thông qua Trung tâm tài chính quốc tế, fintech và các mô hình huy động vốn hiện đại, mục tiêu là bổ sung khoảng 0,5-1,0% GDP cho đầu tư phát triển trong 5 năm tới.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Phi Lân - Vụ trưởng Vụ Dự báo thống kê, ổn định tiền tệ tài chính (Ngân hàng Nhà nước) cho hay, áp lực đối với hệ thống tài chính - ngân hàng đang gia tăng khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vốn có xu hướng mở rộng, trong khi tỷ lệ tín dụng/GDP của Việt Nam hiện ở mức rất cao so với nhiều quốc gia trong khu vực. Điều này phản ánh mức độ phụ thuộc lớn của nền kinh tế vào vốn tín dụng ngân hàng, đồng thời tiềm ẩn rủi ro đối với thanh khoản và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng nếu xuất hiện các cú sốc từ bên ngoài hoặc chất lượng tài sản suy giảm. Trong bối cảnh dư địa điều hành chính sách tiền tệ không còn nhiều như các giai đoạn trước, yêu cầu cần phát triển cân bằng hơn giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, đa dạng hóa các kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, giảm dần sự phụ thuộc quá lớn vào tín dụng ngân hàng.

"Doanh nghiệp cần thay đổi tư duy phụ thuộc quá lớn vào vốn vay ngân hàng, chủ động đa dạng hóa nguồn vốn thông qua thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, quỹ đầu tư, hợp tác công - tư và các hình thức huy động vốn trung dài hạn khác. Việc phát triển cân bằng giữa tín dụng ngân hàng và các kênh dẫn vốn khác không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng chống chịu tài chính mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống ngân hàng và tăng tính bền vững của nền kinh tế", ông Nguyễn Phi Lân cho hay.

Có nên nới trần tín dụng cho các dự án lớn?

Nới trần tín dụng đối với các dự án lớn, quan trọng tại thủ đô Hà Nội sẽ không làm tăng trưởng tín dụng lên cao.

