Du lịch Tin tức - Sự kiện

'Khối yêu nước' ra Thủ đô dự đại lễ trên những chuyến bay siêu đặc biệt

Hà Mai
Hà Mai
27/08/2025 10:50 GMT+7

Trên những chuyến bay đặc biệt, hành khách sẽ được tận hưởng không gian được khoác lên sắc màu lễ hội, khơi gợi niềm tự hào về ngày Tuyên ngôn Độc lập 2.9.1945.

Hòa trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, Vietnam Airlines vừa thông báo tổ chức chuỗi hoạt động đặc biệt mang tên “Cất cánh tự hào Việt Nam”. Chương trình được triển khai trên nhiều chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM, như một nhịp cầu nối liền non sông một dải, đưa hành khách vào hành trình giàu cảm xúc gắn liền với mốc son lịch sử hào hùng, hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc.

'Khối yêu nước' ra Thủ đô dự đại lễ trên những chuyến bay siêu đặc biệt - Ảnh 1.

Tiếp viên Vietnam Airlines quàng khăn đỏ sao vàng, nở nụ cười chào đón hành khách trong không khí lễ hội

Trên chuyến bay, không gian được khoác lên sắc màu lễ hội, khơi gợi niềm tự hào về ngày Tuyên ngôn Độc lập 2.9.1945. Hành khách sẽ được trải nghiệm những chi tiết độc đáo như thẻ lên tàu phiên bản giới hạn, món ăn được thiết kế đặc biệt phiên bản Quốc khánh, giai điệu “Đường chúng ta đi” vang lên khi máy bay lăn bánh. Từng chi tiết nhỏ đều được chăm chút để mang lại sự bất ngờ, biến chuyến bay thành một không gian kỷ niệm sống động ngay trên bầu trời.

'Khối yêu nước' ra Thủ đô dự đại lễ trên những chuyến bay siêu đặc biệt - Ảnh 2.

Hình ảnh toàn cảnh cabin rực rỡ sắc đỏ và không khí đoàn kết, tự hào - dấu ấn khó quên của hành trình đặc biệt

Theo đại diện Vietnam Airlines, “Cất cánh tự hào Việt Nam” không chỉ là một chương trình trải nghiệm dành cho hành khách, mà còn thể hiện lòng tri ân của hãng đến thế hệ cha anh đã làm nên mùa Thu lịch sử năm 1945. Sau chuyến bay mở màn ngày 26.8, chương trình sẽ tiếp tục lan tỏa trên các chuyến bay ngày 29.8 và 2.9. Mỗi hành trình đều mang thông điệp khơi dậy niềm tự hào, gắn kết cảm xúc và sẻ chia tinh thần đoàn kết của người Việt.

'Khối yêu nước' ra Thủ đô dự đại lễ trên những chuyến bay siêu đặc biệt - Ảnh 3.

Hành khách nhận những món quà lưu niệm đặc biệt: Khăn quàng cờ đỏ sao vàng và sổ tay “Hà Nội tiếp lửa tự hào”

Cùng với hoạt động trên không, hãng còn tích cực tham gia chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 như: Đồng hành cùng chương trình “1 tỉ bước chân” vì sức khỏe cộng đồng và khát vọng vươn lên của dân tộc, đồng thời hiện diện tại Triển lãm thành tựu đất nước, diễn ra từ ngày 28.8 - 5.9 tại Trung tâm Hội nghị triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), trong không gian trưng bày tái hiện những dấu ấn phát triển nổi bật của Hãng.

'Khối yêu nước' ra Thủ đô dự đại lễ trên những chuyến bay siêu đặc biệt - Ảnh 4.

Một khoang ghế tràn đầy nụ cười, nơi hành khách cùng chia sẻ cảm xúc Tết Độc lập ngay giữa bầu trời

"Thông qua “Cất cánh tự hào Việt Nam”, Vietnam Airlines khẳng định sứ mệnh không chỉ vận chuyển hành khách mà còn đồng hành cùng lịch sử dân tộc, gắn bó với hiện tại và tiên phong kiến tạo tương lai. Đây cũng là bước đi cụ thể thể hiện cam kết song hành cùng sự phát triển đất nước, hướng tới tầm nhìn trở thành hãng hàng không 5 sao, nằm trong nhóm hàng đầu khu vực, góp phần hiện thực hóa khát vọng hùng cường, thịnh vượng của Việt Nam" - đại diện Vietnam Airlines chia sẻ.

Vé máy bay, tàu xe 'nóng' cùng đại lễ

Vé máy bay, tàu xe 'nóng' cùng đại lễ

Vừa trải qua mùa cao điểm du lịch lớn nhất năm, vé máy bay, tàu, xe vẫn tiếp tục "nóng hầm hập", hòa chung không khí đón đại lễ 80 năm Quốc khánh.

