Khốn đốn vì phường, hụi

Hấp dẫn bởi lãi cao

Hơn 1 tháng qua, nhiều người dân ở xã Tân Kỳ (Nghệ An) đứng ngồi không yên khi chủ phường, hụi là bà H.T.Q, ngụ ở địa phương, bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động các dây phường do bà làm chủ.

Suy sụp trước thông tin này, bà N.T.H (ngụ xã Tân Kỳ) lo lắng không biết bao giờ mới đòi lại được gần 1,8 tỉ đồng đã đóng vào các dây phường của bà Q.

Phường viên tìm đến nhà bà Q. ở xã Tân Kỳ để đòi lại tiền đã đóng vào các dây phường ẢNH: CTV

Bà H. là bạn buôn bán với bà Q. ở chợ. Hơn 1 năm trước, bà Q. rủ bà H. tham gia các dây phường do bà Q. làm chủ với lãi suất hấp dẫn. Bà H. đã tham gia 16 dây phường, hoạt động qua các nhóm chat trên mạng xã hội với khoảng 300 thành viên. Bà H. luôn đăng ký nhận tiền vào suất cuối để được nhận tiền lãi cao.

Tuy nhiên, khi các dây phường đang chơi dở thì bà Q. bất ngờ tuyên bố dừng hoạt động với lý do một số thành viên đã nhận tiền lặng lẽ bỏ cuộc. Các thành viên chưa được nhận tiền vội vàng đến nhà bà Q. đòi bồi thường như cam kết trước đó thì bà Q. cho rằng bà không còn khả năng chi trả.

Bà H. bỏ lại căn nhà ở xã Bình Minh rồi bỏ đi biệt tăm 4 năm qua ẢNH: K.HOAN

Tương tự, chị L.T.H (ngụ xã Tân Kỳ) tham gia 14 dây phường, đóng gần 1 tỉ đồng cho bà Q. và chờ nhận tiền sau cùng để hưởng lãi cao hơn, nhưng đang trở thành chủ nợ khốn khổ vì chưa biết bao giờ mới đòi lại được tiền.

Những nạn nhân của các dây phường này cho hay, các dây phường do bà Q. làm chủ luôn có 9 cái tên tài khoản mạng xã hội rất lạ. Những người này đều không rõ lai lịch, xuất hiện hầu hết trong các dây phường và đều được chủ phường xếp cho nhận tiền trước.

"Mỗi lần đóng tiền, chỉ có tôi là người chụp ảnh hóa đơn chuyển tiền gửi vào nhóm, còn những người kia chỉ nhắn ký hiệu, không thấy ai gửi hóa đơn. Sau này tôi mới nghi ngờ có thể đó là thành viên ảo. Rất tiếc vì tin tưởng chủ phường nên tôi không thấy điều bất thường này để dừng sớm", một nạn nhân nói.

Ông Lê Viết Quý, Phó chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết xã đã nắm được vụ việc và đã chỉ đạo công an xã vào cuộc nắm bắt tình hình, điều tra, xác minh vụ việc.

Mỏi mòn đòi lại tiền đã đóng

Ông C. ở xã Yên Thành với tập đơn tố cáo bà H. đã nhận của ông hơn 400 triệu đồng tham gia phường, hụi nhưng không trả ẢNH: K.HOAN

Cách đây 4 năm tại xã Yên Thành (Nghệ An) từng xảy ra một vụ vỡ phường, hụi khi chủ phường tuyên bố "dừng cuộc chơi" giữa chừng khiến nhiều gia đình khốn đốn.

Ông V.V.C và vợ đều là thương binh, được hưởng trợ cấp hàng tháng. Vợ chồng ông dành dụm và tham gia dây phường do bà H.T.L (48 tuổi), hàng xóm, làm chủ. "Bà L. là chủ phường nhiều năm, luôn trả tiền đúng hẹn, gia đình khá giả nên tôi tin tưởng. Thấy nhiều người tham gia nên tôi cũng tham gia để góp đồng tiền và có thêm chút lãi", ông C. kể.

Những dây phường đầu có lãi, ông C. bàn với vợ dùng toàn bộ tiền tiết kiệm, tham gia 14 dây phường, mỗi dây 2 triệu đồng/tháng. Sau khi đã đóng gần 400 triệu đồng cho chủ phường. Thế rồi, bất ngờ chủ phường tuyên bố vỡ phường, ông C. trở là một trong số nhiều nạn nhân của vụ vỡ phường, hụi này.

Gần 4 năm qua, ông C. và nhiều nạn nhân khác vẫn kiên trì đến nhà chủ phường gây áp lực, hy vọng lấy lại được một phần tiền đã đóng, nhưng không thành. Nhiều nạn nhân trong số đó có họ hàng với chủ phường.

"Tôi với chủ phường là con anh, con em. Gần 4 năm qua, tôi đã hàng trăm lần đến nhà đòi lại tiền, nhưng chỉ nhận được sự thách thức: gửi đơn kiện ở đâu thì cứ lên đó mà đòi", bà P.T.H, một nạn nhân ấm ức kể.

Theo chính quyền xã, có 60 người đã làm đơn tố cáo bà L. chiếm đoạt hơn 11 tỉ đồng. Ông Hoàng Mạnh Linh, nguyên Chủ tịch UBND xã Hợp Thành (cũ), cho biết thời điểm đó, ông là tổ trưởng xử lý vụ việc này. Tổ công tác đã tổ chức 4 cuộc đối thoại giữa vợ chồng bà L. và các phường viên, nhưng vẫn không có kết quả vì chủ phường thiếu thiện chí.

"Theo xác minh của xã, chủ phường còn nhiều tài sản. Trong các cuộc đối thoại, chủ phường không giải thích được nguồn tiền đã đi đâu, chỉ nói sẽ trả nhưng không hứa thời điểm trả", ông Linh cho hay.

Những người đã đóng tiền tham gia dây phường của bà L. làm chủ ở xã Yên Thành đến cổng nhà bà này để đòi lại tiền ẢNH: K.HOAN

Cách xã Yên Thành không xa, một vụ vỡ phường, hụi khác xảy ra ở xã Bình Minh từ năm 2022, đến nay, các nạn nhân vẫn đang điêu đứng. Ông T.V.H, một nạn nhân đã đóng gần 7 tỉ đồng cho chủ phường là bà L.T.H (58 tuổi, ngụ cùng xã), 4 năm qua lặn lội khắp nơi để tìm bà này nhưng bất thành.

Bà H. quê Thanh Hóa, lấy chồng về đây rồi mở lò rèn ở chợ, sau đó xây căn nhà cao tầng ở cổng chợ, buôn bán thêm nhiều mặt hàng. Ông H. có tiệm thuốc tây nhỏ, hai gia đình đi lại thân thiết. Khi bà H. làm chủ mở các dây phường, ông H. tham gia. Thấy có lãi cao nên ông cầm cố nhà cửa vay ngân hàng, vay thêm tiền người khác để tham gia. Khi đã đóng gần 7 tỉ đồng cho bà H. thì bà này tuyên bố vỡ phường.

"Tối 3.12.2022, vợ chồng tôi sang nhà thì bà H. nói đã vỡ nợ, nhưng hứa sẽ trả cho tôi. Thấy bà ấy đang sở hữu nhiều bất động sản nên tôi tin. Ai ngờ, đêm đó bà ta bỏ đi biệt tích", ông H. tuyệt vọng.

Hay tin chủ phường tuyên bố vỡ nợ, nhiều nạn nhân khác cũng tìm đến nhà đòi nợ. Ít ngày sau, các thành viên trong gia đình bà H. cũng âm thầm rời đi, để lại căn nhà trống. Phải bán nhà để trả, nhưng ông H. vẫn đang nợ hơn 2 tỉ đồng.

Năm ngoái, vợ ông gặp tai nạn, phải cắt bỏ một chân, mất khả năng lao động. Không còn chỗ ở, ông H. báo chính quyền rồi mượn căn nhà của chủ phường bỏ lại để sinh sống tạm.

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An cho biết, thời gian qua, phòng nhận được nhiều đơn thư của người dân liên quan đến các vụ vỡ phường, hụi. Hiện nay, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo công an các xã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các dây phường, hụi hoạt động trên địa bàn, để quản lý theo quy định tại Nghị định 19/2019.

Khi phát hiện các dấu hiệu lợi dụng hoạt động phường hụi để chiếm đoạt tài sản, cơ quan chức năng sẽ ngăn chặn và xử lý sớm để giảm bớt thiệt hại cho người chơi.