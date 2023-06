‘Không ai sống sót’ trên máy bay bị rơi khi F-16 Mỹ truy đuổi vì vi phạm không phận thủ đô

Bộ chỉ huy Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ (NORAD) xác nhận trong một tuyên bố trực tuyến rằng chiếc Cessna 560 đã bay gần không phận bị hạn chế của thủ đô Washington, khiến các máy bay chiến đấu F-16 cơ động với “tốc độ siêu thanh” để ngăn chặn.

Chiếc máy bay phản lực tư nhân đã bị các máy bay F-16 chặn đón vào khoảng 15 giờ 20 phút (giờ địa phương). Cư dân trong khu vực đã nghe thấy tiếng nổ siêu thanh của tiêm kích F-16.

Nhằm thu hút sự chú ý của phi công lái chiếc Cessna, NORAD cho biết những chiếc F-16 đã bắn pháo sáng, và “có thể người dân đã nhìn thấy”.

Theo NORAD, “phi công không phản ứng và chiếc Cessna sau đó đã rơi gần Rừng Quốc gia George Washington ở bang Virginia. NORAD đã cố gắng thiết lập liên lạc với phi công cho đến khi máy bay rơi”.

Khi máy bay tiếp cận không phận bị hạn chế của thủ đô Washington, 6 chiến đấu cơ F-16 đã bay đến can thiệp, nhưng phi công không có phản ứng hay hồi đáp. NBC NEWS

Hiện vẫn không rõ tại sao phi công không có phản ứng, tại sao máy bay bị rơi hoặc có bao nhiêu người trên máy bay.

Ngay trước 20 giờ ngày 4.6, những nhân viên cứu hộ đầu tiên đã đi bộ đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn. Cảnh sát tiểu bang đã đình chỉ các nỗ lực tìm kiếm và “không có người sống sót nào được tìm thấy”.

Theo hồ sơ hàng không, chiếc Cessna đã được đăng ký với công ty Encore Motors of Melbourne Inc. có trụ sở tại bang Florida. Ông John Rumpel, người sở hữu công ty, nói với báo The Washington Post và The New York Times rằng con gái và cháu gái 2 tuổi của ông đang trở về nhà ở East Hampton, Long Island, sau khi đến thăm nhà ông ở North Carolina.

Ông tin rằng họ đang đi cùng với bảo mẫu của đứa bé.

Bà Jennifer Gabris, phát ngôn viên của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB), đã xác nhận đang điều tra vụ tai nạn. Bà nói rằng vào khoảng 15 giờ 30 phút (giờ địa phương), chiếc Cessna đã rơi ở một “khu vực miền núi nông thôn” gần Montebello (bang Virginia) sau khi “không phản hồi” với các nỗ lực liên lạc của phía Kiểm soát Không lưu.