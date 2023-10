Không bắt buộc đổi GPLX cũ sang thẻ PET

Người dân vẫn sử dụng bình thường các GPLX cũ, ngay cả GPLX bằng giấy được cấp từ năm 1995 tới nay.

"Với các GPLX bằng giấy cũ trước đây, do chưa đủ dữ liệu nên chưa hiển thị trên ứng dụng VNeID. Người dân không bắt buộc phải đổi GPLX nhưng nếu muốn đồng bộ trên VNeID thì có thể đi đổi GPLX, còn không thì vẫn dùng GPLX giấy bình thường", ông Thống nói.

Theo đại diện Cục Đường bộ, dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông (ATGT) hiện đang trong giai đoạn xin ý kiến, đề xuất đổi GPLX dạng PET, nhưng sẽ có quy trình, lộ trình cụ thể và giao cho Chính phủ quy định bằng nghị định chi tiết.

Hiện còn khoảng 1 triệu GPLX chưa xác thực được thông tin trên VNeID, Cục Đường bộ đang phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) tiếp tục rà soát, đồng bộ dữ liệu số GPLX còn lại này để đưa lên hệ thống. Ngoài ra, có hơn 20 triệu GPLX bằng giấy bìa được cấp từ năm 1995 đến tháng 7.2013. Hầu hết đây là bằng lái xe máy chưa thể tích hợp VNeID, do các giấy phép này chỉ hiển thị tên, năm sinh của người dân, không có ngày, tháng sinh nên không đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Với loại bằng giấy này, Cục Đường bộ khuyến khích người dân đổi GPLX từ giấy bìa sang vật liệu PET nhưng không bắt buộc. Sau khi đổi, GPLX mới sẽ cập nhật theo CCCD 12 số, phù hợp dữ liệu hệ thống dân cư. Theo quy định mới, người dân đổi GPLX không cần giấy khám sức khỏe, hồ sơ giấy phép cũ.

Theo Bộ Công an, trong kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dự kiến khai mạc vào ngày 23.10 tới, Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến dự thảo luật Trật tự ATGT đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Luật này được sửa đổi, bổ sung từ luật Giao thông đường bộ năm 2008 cho phù hợp với thực tiễn hiện nay. Tại luật năm 2008, GPLX được phân thành 11 hạng, trong đó 3 hạng không có thời hạn sử dụng. Tuy nhiên, tại điều 81 dự thảo luật Trật tự ATGT đường bộ thể hiện: "GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1.7.2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định". Song, những GPLX cấp trước ngày luật này có hiệu lực thì vẫn còn giá trị sử dụng theo thời hạn ghi trên GPLX mà không cần phải đi đổi.

Nói về lý do đề xuất đổi GPLX dạng cũ sang dạng mới, đại diện Cục CSGT cho hay giấy phép cũ dùng chất liệu cũ, chưa sử dụng thẻ cứng (dạng PET) do vậy không cập nhật được lên hệ thống của Cục Đường bộ VN, từ đó không cập nhật được lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và tích hợp định danh điện tử (VNeID). Ngoài ra, việc thay đổi này phù hợp khi VN là thành viên của các hiệp ước, công ước, chấp nhận những GPLX quốc tế.

Tuy nhiên, trước đó, lãnh đạo C06, Bộ Công an từng cho hay việc đổi GPLX sang dạng PET là không cần thiết và gây lãng phí nguồn lực cho xã hội. Thay vào đó, Cục Đường bộ cần sớm bổ sung, làm sạch dữ liệu GPLX để sớm tích hợp lên VNeID.