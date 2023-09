Bộ Công an lý giải đề xuất đổi khoảng 22 triệu GPLX cũ sang dạng PET

Sáng 26.9, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, gồm luật Căn cước, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính (Bộ Công an), nói về các dự thảo luật Bộ Công an chủ trì soạn thảo TRẦN CƯỜNG

Theo đại diện Bộ Công an, luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được tách từ luật Giao thông đường bộ năm 2008, việc này là cần thiết và phù hợp với thực tiễn hiện nay.

Luật Giao thông đường bộ 2008 hiện vẫn có hiệu lực. Theo đó, GPLX được phân thành 11 hạng, trong đó 3 hạng không có thời hạn sử dụng gồm A1, A2 và A3.

Tuy nhiên, tại điều 81 dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ thể hiện "GPLX không thời hạn được cấp trước 1.7.2012 phải được đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định". Như vậy, nếu dự thảo được thông qua thì khoảng 22 triệu GPLX sẽ phải đổi vì đã cũ và thiếu dữ liệu, không thể tích hợp lên dữ liệu quốc gia.

Các đại biểu tham dự tọa đàm TRẦN CƯỜNG

Liên quan đến vấn đề này, tại buổi tọa đàm, đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT), cho hay những GPLX được cấp trước 1.7.2012 dùng giấy bìa, ép plastic và chưa sử dụng PET, do vậy không cập nhật lên được hệ thống do Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) quản lý; từ đó không cập nhật được lên dữ liệu quốc gia, tích hợp vào định danh điện tử, VNeID…

Đại tá Nguyễn Quang Nhật lý giải đề xuất đổi giấy phép lái xe dạng cũ sang dạng PET TRẦN CƯỜNG

"Về mặt chủ trương, Chính phủ đã giao Bộ GTVT tích hợp giấy phép lái xe này vào hệ thống; trước đây chưa vào hệ thống, giờ muốn vào thì phải tích hợp", đại tá Nhật nói.

Giải thích thêm, đại tá Nhật cho hay quá trình nghiên cứu về quy định GPLX trước khi soạn dự thảo luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Cục CSGT đã tiếp thu theo quy định công ước, phù hợp với quốc tế.

GPLX cũ thiếu thông tin ngày sinh, dùng chất liệu cũ nên cần thiết phải đổi sang dạng PET để được tích hợp lên cơ sở dữ liệu quốc gia TRẦN CƯỜNG

Theo đại tá Nhật, GPLX hiện nay của nước ta chưa phù hợp với công ước viên, vẫn chia thành A1, A2, B1, B2…, trong khi công ước chỉ quy định hạng A là xe máy, hạng B là ô tô, C là xe tải, E là xe khách…

"Việc thay đổi này đảm bảo phù hợp khi Việt Nam là thành viên của các hiệp ước, công ước, chấp nhận những GPLX quốc tế", đại tá Nhật cho hay.