Nên đổi miễn phí giấy phép lái xe cũ sang dạng PET

Như Thanh Niên thông tin, Bộ Công an đang chủ trì xây dựng dự án luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Luật này được tách một phần từ luật Giao thông đường bộ năm 2008.



Theo luật Giao thông đường bộ năm 2008 đang có hiệu lực, giấy phép lái xe (GPLX) được phân chia thành 11 hạng. Trong số này, 3 hạng GPLX không có thời hạn là A1, A2 và A3. Tại dự thảo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Bộ Công an không phân chia cụ thể mà đề xuất Chính phủ sẽ quy định về các hạng và thời hạn GPLX. Tuy nhiên, trong quy định chuyển tiếp, Bộ Công an đề xuất GPLX không thời hạn được cấp trước ngày 1.7.2012 phải đổi sang GPLX mới theo lộ trình do Chính phủ quy định. Theo tìm hiểu, 1.7.2012 là thời điểm Bộ GTVT có quyết định về việc chuyển đổi vật liệu sử dụng cấp GPLX, từ giấy bìa sang thẻ nhựa PET.

Hiện nay, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu (CSDL) GPLX của Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đang quản lý hơn 8,8 triệu GPLX ô tô và hơn 46,7 triệu GPLX máy. Đại diện Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái (Cục Đường bộ VN) cho biết việc xây dựng CSDL quốc gia về dân cư đang gặp khó khăn với hàng triệu GPLX bằng giấy bìa. Lý do, loại GPLX này chỉ hiển thị tên, năm sinh của người sở hữu GPLX, không có ngày, tháng sinh, nên không đồng bộ được dữ liệu. Thêm vào đó, người được cấp GPLX trước đây chủ yếu sử dụng chứng minh nhân dân (CMND) 9 số nên việc liên thông, cập nhật dữ liệu cũng gặp khó.

Sao không liên thông CCCD và CMND để cập nhật?

Phản hồi thông tin trên, nhiều bạn đọc (BĐ) góp ý sao không liên thông giữa căn cước công dân (CCCD) và CMND để cập nhật mà bắt phải đổi mới. "Chỉ thiếu ngày, tháng sinh; họ tên, số CMND, địa chỉ vẫn có trong CSDL nên chỉ cần rà soát CCCD tương ứng với giấy CMND trong CSDL rồi tự động đồng bộ cho những ai đã có GPLX thuộc diện phải cấp đổi chứ không nhất thiết phải làm thủ tục cấp đổi. Như thế mới phát huy hết CSDL dân cư quốc gia", BĐ Hoang góp ý.

Tương tự, BĐ Quốc Tuấn ý kiến: "Tại sao không liên thông giữa CCCD và CMND để cập nhật cho dân mà bắt phải đổi? Không tốn tiền cũng tốn công, tốn sức, tốn thời gian. Liên thông các bộ với Cổng thông tin điện tử quốc gia để cập nhật vào VNeID là xong. Sao lại phải mất công đi đổi (cập nhật) sang loại cứng xong cũng để xác thực vào VNeID rồi lại cất bằng nhựa vào tủ?".

Còn BĐ E.Q viết: "Nếu cho rằng GPLX cũ cấp trước năm 2012 không ghi ngày tháng sinh của người được cấp nên không đồng bộ dữ liệu dân cư thì người dân chỉ cần thêm thông tin ngày tháng sinh và cơ quan cấp GPLX có trách nhiệm cập nhật. Đơn giản như vậy thôi mà".

"GPLX không thời hạn thì phải đổi làm gì cho tốn tiền, mất thời gian trừ khi bị mất hoặc bị rách nát. Có chủ trương đổi thì về tới xã tới thôn đổi miễn phí cho bà con", BĐ Linh Đan thẳng thắn.

Thủ tục cần nhanh gọn, đừng "hành dân"

Nhiều ý kiến cho rằng việc đổi GPLX sang loại thẻ PET để quản lý được thuận tiện, đơn giản hơn thì nhà nước cần tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện và miễn phí tất cả. "Khi nhà nước yêu cầu người dân thực hiện thủ tục hành chính thì nên khuyến khích họ đi đổi miễn phí. Bởi vì người dân đã phải bỏ thời gian, việc làm đi đổi GPLX hay các thủ tục khác thì không nên lấy tiền hoặc thu bất cứ khoản phí nào vào mục đích đó", BĐ I.VY góp ý.

Cùng quan điểm, BĐ Duy Tung đề xuất: "Bộ Công an muốn đổi sang loại thẻ PET để quản lý được thuận tiện, đơn giản hơn thì nên làm miễn phí và tạo điều kiện tối đa cho dân, khuyến khích dân thấy tiện để đi đổi".

BĐ Nguyễn Kha ý kiến: "Đổi giấy phép lái xe mới là cần thiết, nhưng thủ tục cần nhanh, gọn đừng "hành dân". Cơ quan chức năng có thể giao về cho quận, huyện thực hiện với hình thức nộp bản sao giấy phép cũ có đối chứng (không sao y) và hẹn ngày lấy. Chi phí chuyển đổi hợp lý để người dân có khả năng nộp".

"Thủ tục đổi giấy phép lái xe vô thời hạn sang thẻ PET hiện nay rất phức tạp. Mặc dù cơ quan chức năng nói được triển khai online, tuy nhiên nó không khác gì một cái đặt lịch hẹn cả. Người dân vẫn mất thời gian đến theo hẹn và chờ đợi cấp thẻ mới chứ không phải thực hiện online hoàn toàn. Nếu muốn nhanh gọn, triển khai online, gửi giấy tờ online và cấp thẻ gửi về tận nhà cho dân thay vì yêu cầu mọi người phải bỏ công việc để xử lý cái này. Tất cả chỉ là vấn đề thủ tục giấy tờ, chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp ảnh chụp, bản sao hoặc tất cả thông tin cần thiết đã có sẵn trên CSDL", BĐ Hoàng Xuân ý kiến.

Cấp lại mà làm như cấp mới, thủ tục khám sức khỏe, đủ các kiểu. Vừa tốn phí, lại tốn thời gian công sức. X.M Bây giờ đang ủng hộ công nghệ số và cũng phải tích hợp GPLX vào ứng dụng VNeID thì cần gì phải đổi. Vu Van Thời gian qua, Bộ Công an đã và đang khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe sang vật liệu PET, vậy để khả thi thì nghiên cứu bỏ những thủ tục không cần thiết (vì còn tự dưng lại phải chi phí cho khoản này) và tốn thời gian... E.P