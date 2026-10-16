Không cần lưỡi câu, người dân Quy Nhơn bắt cá đối bằng chai nhựa thế nào?

Mỗi buổi chiều, tại cầu Hà Thanh 1 (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), nhiều người thả những chiếc chai nhựa xuống dòng nước lợ để câu cá đối. Không cần lưỡi câu hay mồi cầu kỳ, họ kiên nhẫn quan sát sợi dây cước, chờ thời điểm thích hợp kéo chai lên.

Cách câu cá đối kỳ lạ ở Quy Nhơn - chỉ cần chai nhựa, bột mì ẢNH: VĂN CHIẾN

Người câu cảm nhận cá đối mắc câu thông qua sợi dây cước nhỏ ẢNH: VĂN CHIẾN

Đây là cách câu cá độc đáo được người dân Quy Nhơn duy trì nhiều năm qua, đặc biệt vào tháng 8 và tháng 9 âm lịch, khi cá đối xuất hiện nhiều. Với chi phí chuẩn bị khoảng 50.000 đồng, thú vui này vừa giúp người lớn tuổi thư giãn, vừa mang lại nguồn cá tươi cho bữa ăn gia đình.

Chai nhựa biến thành ngư cụ câu cá

Bộ dụng cụ câu cá đối khá đơn giản, gồm một chai nhựa, dây cước, chì và trục cuốn dây. Người câu cắt bỏ phần đầu chai, buộc dây cước vào miệng chai, sau đó đặt cục chì ở đáy để chai nhanh chìm và giữ ổn định dưới nước.

Mồi câu cũng dễ kiếm. Chỉ với một gói bột mì giá khoảng 10.000 đồng, người câu có thể sử dụng trong vài giờ. Trước khi thả chai, họ múc một ít nước sông vào bên trong, thêm bột mì rồi khuấy đều để tạo mùi thu hút cá.

Theo kinh nghiệm của những người câu lâu năm, khi tìm đến mồi, cá đối sẽ bơi vào trong chai. Người câu dựa vào chuyển động của sợi dây cước để nhận biết và canh thời điểm kéo lên. Cách câu này đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi không phải lần thả chai nào cũng có cá.

Ông Võ Tấn Đạt (65 tuổi, ở phường Quy Nhơn) đã gắn bó với cách câu này khoảng 5 năm. Với ông, những buổi ra sông là khoảng thời gian thư giãn sau các hoạt động thường ngày.

"Lớn tuổi rồi, có thời gian rảnh là mình đi câu giải trí, giết thời gian, nhiều lúc còn có cá đem về cải thiện bữa ăn cho con cháu", ông Đạt chia sẻ.

Ông Võ Tấn Đạt vui mừng khi bắt được cá đối ẢNH: VĂN CHIẾN

Thú vui bình dị bên cầu Hà Thanh 1

Cũng thường xuyên câu cá tại khu vực này, ông Liêu (một người dân địa phương) cho biết đã có khoảng 7 - 8 năm gắn bó với thú vui ấy. Từ khi nghỉ hưu, ông có thêm thời gian ra bờ sông, tận hưởng không khí thoáng đãng và chờ cá cắn mồi.

Theo ông Liêu, ưu điểm của cách câu bằng chai nhựa là dụng cụ dễ kiếm, chi phí thấp. Người chơi không cần đầu tư nhiều nhưng vẫn có thể tận hưởng cảm giác chờ đợi và thu thành quả sau mỗi lần kéo chai lên.

Mỗi buổi câu thường kéo dài 2 - 3 giờ, tùy con nước và thời điểm cá kiếm ăn. Những hôm cá ăn mạnh, người câu có thể thu về từ 2 - 4 kg cá đối. Thành quả ấy mang lại niềm vui và thêm thức ăn tươi cho gia đình.

Ông Liêu cho biết có thể câu được 2 - 3 con cá đối trong chai chỉ với 1 lần thả câu ẢNH: VĂN CHIẾN

Cá đối được bỏ vào thùng sau khi câu lên bờ ẢNH: VĂN CHIẾN

Cá đối thường sống ở vùng nước mặn, nước lợ, trong đó có khu vực cửa sông. Loài cá này thường di chuyển theo đàn để kiếm ăn, tạo điều kiện cho người dân tận dụng kinh nghiệm địa phương trong việc chọn thời điểm và vị trí thả chai.